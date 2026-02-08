宏福苑大火｜何永賢談原址重建考慮：係咪要做多八年租金津貼呢？

宏福苑災民安置方案未定，政府官員多次表明原址重建或涉及公帑，需要慎思。房屋局局長何永賢今日（8日）指，現時提供給災民的租金津貼為期兩年，到2027年底，若原址重建宏福苑，需2035年才可完成，期間的租金津貼會成為財政負擔，「係咪呢八年都要做租金津貼呢？嗰個財政負擔計落去，會成為一個乜嘢數字呢？」



另外，她指會儘量開放賠償選擇予災民，但不能提供有衝突的選擇，「譬如既要一啲賠償，又要有自己嘅樓，咁呢啲就不能夠過多啦。」



房屋局局長何永賢。（資料圖片／鄭子峰攝）

何永賢今日在無綫節目《講清講楚》指，早前透過「一戶一社工」問宏福苑災民賠償方案意向時，列出了各個方案的所需時間。當中，收購需時最短，居屋或綠置居在年底已可完成，大埔頌雅路西的公營房屋地皮則在2029年可完成，若在廣福公園起樓則需等到2033年，原址重建則要到2035年才完工。她指，現時對災民的租金津貼的時長值得考慮。

津貼𠵱家暫時兩年，如果頌雅路原區安置就去到2029年，即係（額外津貼）多年零。但係如果去到2035年，即係再多八年。咁係咪呢八年都要做租金津貼呢？嗰個財政負擔計落去，會成為一個乜嘢數字呢？ 房屋局局長何永賢

頌雅路西選址居屋已完成土地平整工程，可提供約900個單位。（鄭子峰攝）

被問及若災民不用八年租金津貼也堅持原址重建，需有多少人持此意見才會令政府考慮回應訴求，何永賢則指會儘量開放選擇，但不能提供有衝突的選擇。何謂「有衝突的選擇」？她這樣回應：

（譬如）既要一啲賠償，又要有自己嘅樓，咁呢啲就不能夠過多啦。 房屋局局長何永賢

宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片／黃學潤攝）

首談獨立審查組工作 稱一直跟隨屋宇署要求

另外，負責監管居屋維修工程的房屋局獨立審查組（ICU），在宏福苑大火後，多次被問及有否巡查、抽查棚網等時，都僅回覆正與執法部門進行調查，不宜透露詳情。何永賢今日提到ICU指，居屋售出後，單位的業權在業主手上，本應以私樓看待，交由屋宇署負責，但早年為了減輕屋宇署工作量，當局成立了ICU，一直以來都跟隨屋宇署的制度、要求而工作。她又重申，ICU會將所有與大火相關資料，交給獨立委員會調查。

重開宏福苑無時間表

至於何時開放宏福苑予災民回去，她未有給出時間表，又稱安排不簡單，因為現時連拆棚都要找專家處理，防止它大片跌落馬路，亦要考慮無升降機下長者居民如何上樓等問題，強調當局會繼續研究。