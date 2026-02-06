內地春節黃金周｜入境處料143萬內地旅客訪港　維持現行通關時間

政務司司長陳國基今日（6日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地春節黃金周期間，即2月15日至23日的接待訪港旅客的預備工作。入境處預料內地期間有143萬內地旅客訪港，在今年農曆新年假期期間維持現行通關時間。另外，因應西貢萬宜水庫東壩及鹹田灣等營地的旅客數量或會顯著增加，漁護署會在有需要時於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免景點過度擠擁。



政務司司長陳國基今日（6日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地春節黃金周期間，即2月15日至23日的接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處圖片）

保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局副局長廖振新、環境及生態局副局長黃淑嫻，以及其他相關政府部門的代表出席會議。

陳國基說，一連9日的內地春節黃金周即將來臨，不同慶祝活動將會接連舉行，為市民及旅客帶來濃厚的節日氣氛。預計內地春節黃金周期間訪港旅客會明顯增加，特區政府會做好接待訪港旅客預備工作，包括積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客的環節能運作暢順。

入境處料內地春節黃金周期間143萬內地旅客訪港

按照入境處的估算，預計一連9日的內地春節黃金周期間，約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地春節黃金周增加約百分之六。另外，根據旅監局和業界的估算，在內地春節黃金周期間預計有2,200個旅行團入境香港，日均入境團數對比去年內地勞動節及國慶黃金周有明顯增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

內地春節黃金周期間，全港各區將舉行一系列豐富的慶祝活動，包括2月17日舉辦的大年初一國泰新春國際匯演之夜，以及在2月18日的農曆新年煙花匯演。警務處會安排足夠警力，按需要實施相應的人群管理措施和特別交通安排，確保所有慶祝活動安全有序地進行。而各區民政事務處亦會密切留意區內的旅客人流情況，並按實際情況通報相關部門，以加強相關地點的管理安排。

落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸如常24小時通關

政府指，經審慎考慮相關情況，包括香港今年農曆新年假期期間大型活動的舉行時間及相關安排，以及2024年農曆新年延長個別口岸通關時間的經驗，並經與內地相關部門溝通協調，決定在今年農曆新年假期期間維持現行通關時間。落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。特區政府呼籲旅客提前規劃行程，並在參與各項本地農曆新年慶祝活動後留港過夜，充分體驗香港各區豐富多元的慶祝活動，感受香港獨特的城市魅力。

海關等成立跨部門聯合指揮中心於2月14日至2月23日啓動

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於2月14日至2月23日啓動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時作出迅速應變及調動，靈活調配各管制站人手，確保陸路口岸運作暢順。保安局亦會在內地春節黃金周期間啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序。中心並會在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

公共運輸安排方面，運輸署已主動聯繫各相關公共運輸營運商加大運力，並在進出境高峰期間預留足夠備用車輛及人手以應對乘客的出行需求；其中，港鐵公司將於2月13日至2月23日期間重點加強東鐵綫不同時段的列車服務，而大部分本地鐵路線會於2月16日提供通宵服務，並因應2月17日的花車巡遊及2月18日的煙花匯演加強服務，以方便本地市民和旅客出行。

增加皇巴班次至最密約兩分鐘一班

運輸署亦會配合口岸安排，已協調相關營運商加強連接各邊境管制站的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次至最高峰時約一分鐘一班、增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次至最密約兩分鐘一班，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務；並制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸實施特別交通管理安排，包括啓動公共交通專用通道，確保公交服務暢順。另外，在2月17日至2月19日凌晨，加設九巴第N73號特別巴士服務（港鐵上水站往新田），在東鐵綫前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經24小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。

運輸署的緊急事故交通協調中心於內地春節黃金周期間24小時運作，全面監察全港各區（包括旅客熱點）、各邊境管制站和主要車站的交通和公共運輸服務情況，並適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。

有需要時破邊洲段入口實施臨時人流管制

因應內地春節黃金周期間到訪西貢萬宜水庫東壩及鹹田灣等營地的旅客數量或會明顯增加，警方已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於旅客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、西貢萬宜路及東壩的策略性位置進行交通及人流管制；漁護署繼早前加建圍障及豎立警告牌等安全措施外，亦會在有需要時於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免景點過度擠擁；而運輸署已與專線小巴營辦商協調，因應乘客量增加第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）的小巴班次。

另外，政府已加強於西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣的管理工作，以鹹田灣的營地及公廁為例，漁護署及食物環境衞生署會在今個周末（2月7日及8日）及在2月14日至23日期間聯合採取特別管理安排，包括每日安排人手清潔營地及清理垃圾桶和安排廁所事務員值勤，加強營地巡邏及宣傳教育，以及安裝網絡攝錄機以監察公廁外圍的清潔情況。