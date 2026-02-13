電動車一換一將屆滿　車主憂計劃終結或增換車成本　趕尾班車落訂

【財政預算案2026】新一份《財政預算案》將於月底發表，現行電動私家車「一換一」稅務寬減計劃將於 今年3月31日結束。由於現時本港有財政赤字，外界預期政府或會進一步削減稅務優惠，甚至有可能終結計劃，不少人會「趕尾班車」買電動車。其中車主林先生雖已擁有電動車，今日（13日）仍專程到荃灣一間電動車車行看車，打算趕在「死線」前訂新車。他稱若失去「一換一」寬免，換車成本大增，所以須在第三方市場購買「一換一」配額在限期前換新車，「寧願買多部（一換一配額）放住喺度先。」



林先生現時為電動車車主，仍專程到荃灣一間電動車車行看車，打算落訂買新車。（黃學潤攝）

林先生到荃灣一間電動車車行看車。(黃學潤攝)

車主憂「一換一」計劃完結 換車成本大增

林先生本身已是一名電動車車主，但他今日特意到荃灣一間電動車行看車，打算落訂，目標是購入一部售價約 26 萬元的比亞迪海獅型號電動車。他表示，落訂主因正是為了趕及在3月31日「一換一」計劃限期完結前入貨。

預計花2萬元購「一換一」配額 多數車行保證限期前交車

由於林先生名下已持有一輛電動車，他預計要在第三方市場購買「一換一」配額，他提到現時轉讓「一換一」配額的市場價格較波動，估計要花費約2萬元。林先生稱限期前買車可節省稅額，差價太大，「可能會情願買多部（一換一配額）放住喺度，跟住再考慮」。

至於交車時間，林先生表示已諮詢多家經銷商，大部份均表示會全力配合，保證能在3月31日期限前交車並完成登記。

林先生計劃購買比亞迪海獅型號電動車。（黃學潤攝）

預計政府落實削減優惠 料保留5萬元基本寬減

談及對電動車政策的預期，林先生認為以現時政府財政狀況，政府取消「一換一」計劃的機會頗高，但他預計政府或會提供緩衝方案，「可能基礎嗰五萬幾蚊（一般電動私家車首次登記稅務減額最高為$58,500）會維持返，保證一啲（售價）10多萬元嗰啲平價車有正常銷售。」

鍾情電動車靜音、加速快：揸過返唔到轉頭

儘管優惠或將縮減，林先生對電動車的評價極高，笑說：「揸過就返唔到轉頭。」他分析，電動車的動力響應、而且較靜，加上香港油價高企，電動車節省燃油開支之餘，充電亦愈來愈方便，「返屋企插電，第二日滿電出門」，多方面考慮下仍會堅持駕駛電動車。