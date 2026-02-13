康文署場地商業化收14建議書　太空館「菠蘿包」外牆賣廣告最熱門

康文署計劃開放多個場地讓企業舉辦商業活動，以及作商業廣告用途。康文署署長陳泳雯今日（13日）表示，現時一共收到14個意向書，當中較多企業有興趣於太空館及香港文化中心外牆賣廣告，以及在觀塘海濱公園辦活動。下一步將就相關服務正式招標，預計今年第三季會有專業營辦商提供商業服務。



康文署今日（13日）介紹未來工作重點。（康文署提供圖片）

2025年《施政報告》提出在康文署指定設施引入「市場營運模式」，旨在善用場地並提高效益。就此，康文署計劃開放8個場地或設施，供舉辦商業或私人活動等；另亦計劃開放16個場地或設施，供商業廣告用途。

太空館文化中心外牆賣廣告、觀濱辦活動最熱門 最快今年第三季推行

康文署署長陳泳雯表示，現時一共收到14份意向書，不乏龍頭活動策劃公司及廣告公司。當中較多企業有興趣於太空館及香港文化中心外牆賣廣告，以及在觀塘海濱公園舉辦活動。她表示下一步將就相關服務正式招標，預計今年第三季會由專業營辦商提供商業服務。

署方計劃就舉辦活動及投放廣告的場地項目分開招標，兩個項目的成功投標者均需負責整個項目，不能只負責營運個別場地。即營辦商需負責8個場地的商業活動，又或者16個場地的廣告服務，不可只就單一場館投標。

廣告內容禁違背場地形象及影響政府聲譽

陳泳雯預計，相關模式或有一至兩個負責營辦商，「若有一個企業就活動及廣告標書都寫得好好，咁兩個項目都會比佢做」，合約年期至少3年。她又補充，商業廣告內容不可違背場地形象，亦不可影響政府聲譽，但營辦商可幫不同品牌宣傳賣廣告。

《施政報告》亦提到邀請商界提升鯉魚門公園度假營的營運，以及在沙灘建設康樂休閒及水上活動熱點。陳泳雯透露，將在4月向業界招收建議書，了解機構興趣及營運方法，又稱會先以一至兩個沙灘作試點觀察成效。

另外，署方一月實施新打擊炒場措施，陳詠雯表示，現時已有超過400個「康體通」帳戶涉嫌以外掛形式炒場被停用，炒場黨活動減少。