周秀娜涉誹謗李家誠｜指方健儀訪問夾好重提謠言　李覺傷口被灑鹽

恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠今日（13日）入稟控告藝人周秀娜、5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，指周透過訪問等，發表誹謗李的言論。入稟狀指周秀娜去年接受前TVB主播方健儀的訪問，當中提及「超級富二代」、「被人包」等，周笑著回應：「我真係好感謝好問我呢個問題。」訪問則在方的YouTube頻道《女人方言》播放。入稟狀指，訪問中未有明言李家誠的名字，卻令人聯想到他。周和方亦「夾好」，重提該不實流言，讓它成為城中熱話，並配合周主演的電影《私家偵探》上畫，以作宣傳。



原告李家誠，被告周秀娜。

周秀娜在方健儀的訪問中，提及與超級富豪的謠言，李家誠認為周是以「不點名」的策略再提事件。（截圖）

李家誠又指，方健儀曾在其facebook的留言中回應稱，與周的訪問並無玩突襲。(fb@方健儀 Akina Fong)

入稟狀指，李家誠的父親李兆基去年3月逝世後，謠言又再度被提起。(資料圖片/夏家朗攝）

李家誠稱他去年經歷喪父之痛，周秀娜又借故再提這錯誤的謠言，這對他而言有如在他的傷口上灑鹽。（羅國輝攝）

李兆基去世後坊間重提謠言

入稟狀提及，李家誠的父親李兆基在2025年3月17日去世，他與周的這件虛假誹聞再次被提及，並愈演愈烈，更加入不少錯誤而嚴重的元素，甚至提及暴力等刑事元素，令李及其家人有被羞辱的感覺，對他們一家造成傷害。但這些謠言卻不斷在社交媒體廣泛流傳，包括FB, IG及Youtube等，均被不停轉發，李當時正歷喪父之痛，認為這些謠言，無疑是在他的傷口上灑鹽。

認為訪問會令人聯想到李家誠

至2025年6月，當時傳媒仍報道李家誠父親李兆基去世的消息，李認為周秀娜故意安排接受方健儀的訪問，指周的行為是有預謀，是圖再「炒熱」周和李家誠有染的不實流言。

在該訪問中，兩人提及「超級富二代」和「因為市場傳得鬧哄哄㗎呢，妳被人包呀」，李指周明知這些說話會令公眾理解周是意指是他，她在訪問中雖未有明言李的名字，卻令人聯繫到李家誠。

訪問前夾好要重提謠言

李又認為，周事前和方健議「夾好」，再重提這不實流言，讓它成為城中熱話。周在訪問中，聲稱從沒有被人問及相關流言，明顯是不實和誤導，因她過往曾被記者問及該些問題。而面對方健儀預先安排的問題，周在訪問中笑著回應：「我真係好感謝好問我呢個問題。」

指方曾回應訪問並非玩突襲

方健儀後來在其Facebook專頁中，回應一名「Lawrence Li」的留言時，方稱：「我唔玩突襲，事前溝通好。」李認為方的回應可見，周是先是知道方會問這些的問題

訪問出街再成傳媒頭條

該訪問最終在YouTube頻道《女人方言》播放，該頻道共有4.98萬人訂閱，訪問的觀看次數則有20.2萬。入稟狀指，周有份主演的電影《私家偵探》，巧會於同年6月12日上畫，認為周想透過訪問宣傳其電影。而訪問提及這些話題，亦令傳媒以頭版報道，當中提及「超級富豪」、「千億富豪」或「超級富二代」，又再次令公眾聯想到他。

認為周透過不點名策略散播流言

入稟狀續指，李已曾發出律師信警告周勿再藉流言宣傳，直言：「事情已經到達合理人士包括李先生忍無可忍的地步。」和：「在李先生的傷口上灑鹽。」他訋為周是「故技重施」，並透過「不點名」的策略該流言散布，她亦沒有澄清。

案件編號：HCA 298/2026