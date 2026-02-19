旺角長旺道「九記」等兩新鮮糧食店涉非法擴展營業範圍　停牌14日

旺角長旺道兩間新鮮糧食店「豐盛鮮魚」及「九記」，持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食環署署長暫時吊銷牌照14日，由今日（19日）至3月4日須暫停營業。



旺角長旺道兩間新鮮糧食店「豐盛鮮魚」及「九記」，持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》。圖為Google Map圖片，攝於2019年10月。（Google Map）

「豐盛鮮魚」及「九記」毗鄰 因非法展營業範圍分別兩度被法庭定罪

食環署發言人表示，位於長旺道15-19號地下30號鋪的「豐盛鮮魚」，持牌人因非法擴展營業範圍，去年11月兩次被法庭定罪，共罰款5200元，署方亦根據違例記分制記下持牌人30分。

另一位於長旺道15-19號地下29號鋪「九記」持牌人亦因違例，去年9月和11月兩次被法庭定罪，共罰款5000元，署方根據違例記分制記下持牌人30分。兩間店鋪因此須停牌14天。

食環署發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。（資料圖片）

兩間店鋪分別於去年9月及6月被暫時吊銷牌照7日

署方指，「豐盛鮮魚」持牌人亦因相同違例事項，於去年7月兩次被法庭定罪，共罰款6000元，因而被記下30分。而「九記」持牌人亦因相同違例事項，2024年10月和去年4月兩次被法庭定罪，共罰款4500元，因而被記下30分。兩間店鋪分別於去年9月及6月被暫時吊銷牌照7天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。