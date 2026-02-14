農曆新年｜食環署巡年宵市場快餐攤位　檢測臭豆腐、碗仔翅等小食

農曆新年將至，食環署今日（14日）亦派員巡視年宵市場快餐攤位，檢取食物樣本包括碗仔翅、臭豆腐、咖喱魚蛋和小籠包等，以作各項微生物檢測。署方亦派發小冊子，提醒檔主注意食物安全。



盆菜作為團年聚餐的應節食品，需求顯著增加。食環署今日（14日）表示，已加強巡查全港售賣盆菜的食物業處所，有關行動會在農曆新年期間持續進行，以保障食物安全和市民健康。



農曆年宵市場正在全港14個地點舉行，食環署派員巡視年宵市場快餐攤位。圖示食安中心人員向快餐攤位負責人提供食物安全和衞生教育，並派發小冊子，提醒檔主注意食物安全。(政府新聞處圖片）

農曆年宵市場正在全港14個地點舉行，為保障食物安全和市民健康，食環署今日亦派員巡視年宵市場快餐攤位，檢取食物樣本，包括碗仔翅、臭豆腐、咖喱魚蛋和小籠包等，以作各項微生物檢測；職員同時派發小冊子，提醒檔主注意食物安全。

食環署表示，盆菜的食材種類繁多，製作和貯存程序亦較為複雜，署方已加強巡查相關處所，特別關注食物的製備、貯存、翻熱和運送過程，確保符合食物安全標準及相關法例。如發現違規情況，署方定必嚴肅跟進。

發言人指出，巡查重點包括檢查盆菜在製作和貯存過程中的溫度控制，確保熱食保持在攝氏60度或以上，冷藏食品保持在攝氏4度或以下，避免食物長時間存放於攝氏4至60度的危險溫度範圍內。此外，亦會檢查生熟食物是否分開處理和存放，防止交叉污染，並同時視察食物處理人員的個人衞生情況，以及處所是否設有足夠洗手設施和清潔用品。

食環署早前亦完成有關盆菜微生物含量的時令食品調查，從不同零售商（包括網上零售商）抽取盆菜樣本，檢測引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌和副溶血性弧菌等，全部樣本均通過測試。

為加強業界對盆菜食物安全的認識，食環署人員會在巡查期間向相關處所的經營者派發食物安全單張，提醒業界遵循良好衞生規範，包括妥善控制翻熱時間和溫度、縮短食物存放在室溫的時間，以及確保運送過程維持適當溫度。署方亦呼籲經營者向顧客清楚說明盆菜的最佳提取時間及食用前翻熱方法，減低食物中毒風險。