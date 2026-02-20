六合彩金多寶2億｜中環士丹利街投注站500人排隊　市民冀發新年財

六合彩新春金多寶將於周六（21日）年初五晚攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金。開出最多頭獎次數的中環士丹利街投注站，今午（20日）下午約4時有逾500人排隊買彩票，龍尾兜路至蘭桂坊威靈頓街39號。有市民笑言「嚟發個（新年）財」，若中獎將會捐款做善事。



開出最多頭獎次數的中環士丹利街投注站，今午（20日）約4時有逾500人排隊買彩票。（陳浩然攝）

市民排隊一個半鐘才抵達投注站

現場所見，下午4時前後，中環士丹利街投注站的人龍多達超過500人，龍尾兜路至威靈頓街39號。劉先生下午3時開始排隊，排了一個半鐘才抵達投注站，「嚟發個（新年）財，如中了希望世界和平，捐下錢，做下善事，香港人都辛苦喇，象徵式買幾廿蚊啦！」

曾先生及太太表示，因得知該投注站開出最多頭獎次數，故在下午3時到場排隊，打算花費500至600元購買彩票。被問若中獎，錢如何花？他們笑言「中咗先講」。

劉先生下午3時開始排隊，排了一個半鐘才抵達馬會。（陳浩然攝）

大埔廣福道馬會投注站同樣是全港十大幸運投注站之一，至今開出47次頭獎紀錄。下午2時所見，該投注站有約百人排隊。

六合彩十大幸運投注處排名。(馬會網頁截圖)

今期六合彩金多寶高達1.65億港元，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將打破去年新春金多寶幸運兒一注中獲1.93億元紀錄。

馬會統計顯示，在23次新春金多寶攪珠中，15號攪出7次，10、36、43及48都出現6次；藍色號碼球較紅色及綠色號碼球旺，佔攪出號碼40%，而10至19號攪出次數高於其他四組號碼。

