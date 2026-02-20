六合彩金多寶頭獎2億｜新春金多寶周六攪珠 最旺非紅色號碼球
【六合彩金多寶】六合彩新春金多寶將於星期六（21日）年初五晚攪珠，金多寶高達1.65億港元，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將打破去年新春金多寶幸運兒一注中獲1.93億元紀錄。
馬會統計顯示，在23次新春金多寶攪珠中，15號攪出7次，10、36、43及48都出現6次；藍色號碼球較紅色及綠色號碼球旺，佔攪出號碼40%，而10至19號攪出次數高於其他四組號碼。
投注站周六提早在早上11時開門
今年六合彩新春金多寶高達1.65億港元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金。
馬會表示，場外投注處星期六提早於早上11時開始服務。截至周四（19日）晚11時，投注額達到1.2億元。
新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48
馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。
新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多
至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。
去年新春金多寶一注獨中派1.93億創新紀錄
去年新春金多寶有幸運兒一注獨中，獲得1.93億元，比原先估計188億元多約500萬元，刷新頭獎派彩紀錄，幸運兒是親身到投注站買彩票，投資10元一注。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。
