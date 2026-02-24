消防處年結｜樓宇火警2000宗　按年增加25宗　防火巡查逾44.7萬次

消防處今日（24日）表示，2025年共接獲近3.6萬宗火警召喚，按年下跌4.9%，原因包括火警誤鳴個案減少。當中樓宇火警則錄得2,000宗，按年輕微增加25宗，主因是電力故障及不小心處理煙頭及蠟燭等人為因素。



防火規管方面，去年全年防火巡查共有44.7萬多次，發出近1.71萬張消除火警危險通知書。處方去年亦處理近4.25萬宗特別服務個案，較2024年上升8%，當中包括超強颱風「樺加沙」吹襲引致的逾800宗事故。



消防處今日（24日）回顧去年工作，以及介紹新一年工作重點。（鄧海興攝）

火警召喚宗數按年下跌4.9% 主因火警鐘誤鳴個案減少

消防處今日回顧去年工作，包括緬甸地震救援、超強颱風「樺加沙」應對、大埔宏福苑五級大火等。處方總結，去年火警召喚宗數按年下跌4.9%，至近3.6萬宗，下降主要原因為火警鐘誤鳴個案減少。

樓宇火警3大主因：電力故障、不小心處理煙頭及蠟燭

成災樓宇火警則錄得2,000宗，按年輕微增加25宗，主因是電力故障及不小心處理煙頭及蠟燭等人為因素。至於召達時間內到場達96.1%，較服務承諾高3.6%。

防火規管工作方面，去年全年防火巡查超過44.7萬多，共發出近1.71萬張消除火警危險通知書，全年提出檢控約3,460次。

超強颱風「樺加沙」吹襲引致逾800宗事故需處理

處方去年亦處理近4.25萬宗特別服務個案，較2024年上升8%，當中包括超強颱風「樺加沙」吹襲引致的逾800宗事故。在國際人道救援方面，消防處去年3月以特區救援隊隊員身分趕赴災區協助搜救，與國家救援隊展開聯合行動，救出一名受困逾125小時的倖存者。

救護服務方面，消防處去年全年接獲近78萬宗緊急救護召喚，按年下跌0.8%，召達時間內到場達95.9%，較服務承諾高3.4%。

視像驗收先導計劃5個月完成563宗

為配合發展盛事經濟，消防處改善臨時公眾娛樂場所牌照申請的消防驗收流程，推行以視像方式為部分安全風險較低的活動場所進行消防驗收，並即時以電子方式發出證書。視像驗收先導計劃自去年8月1日推出，截至12月31日已完成563宗個案，驗收時間由14天縮短至最快一個工作天完成。

消防處將於今年第一季全面推行視像驗收計劃，未來亦將在消防處手機應用程式中新增「牌照申請進度查詢」功能，讓申請人可隨時查閱消防證明書的審批進度及文件遞交狀況。

消防處續表示，今年會聯同屋宇署繼續監察代辦工程先導計劃中10幢目標樓宇的相關工程，並在完成先導計劃後，總結經驗和考慮業界對這些工程的承受能力等因素，然後決定每年進行代辦工程的數目及時間表，為代辦工程機制制定長遠和整體的策略。當局估計每年可為約20至60幢目標樓宇進行有關工程。

處方又提到，為進一步加強對舊式樓宇潛在火警風險的監察與管理，將綜合分析多項因素，包括樓宇落成年份、是否「三無大廈」、樓宇的過往火警記錄及巡查紀錄所得的相關數據等，在4隊「分區公眾安全隊」轄區建立一套「風險地圖」，並據此為目標樓宇制定具針對性的巡查及防火策略。