消防處等部門巡30間銅鑼灣及元朗食肆　發14張消除火警危險通知書

消防處聯同食環署及屋宇署昨日（11日）巡查銅鑼灣及元朗共30間食肆的消防安全狀況，發現多宗違反《消防（消除火警危險）規例》的情況，共發出14張「消除火警危險通知書」。



消防處聯同食環署及屋宇署昨日（11日）巡查銅鑼灣及元朗共30間食肆的消防安全狀況，發現多宗違反《消防（消除火警危險）規例》的情況，共發出14張「消除火警危險通知書」。

消防發現多宗違反消防規例：逃生途徑被阻塞、消防裝置及設備損壞

消防處指，處方昨日聯同食環署及屋宇署，針對持牌處所採取聯合巡查及執法行動，巡查銅鑼灣及元朗共30間食肆的消防安全狀況。行動期間，消防處人員發現多宗違反《消防（消除火警危險）規例》的情況，包括兩宗逃生途徑被阻塞、一宗防煙門被楔開，以及11宗消防裝置及設備損壞、移除或阻塞而未能正常運作，共發出14張「消除火警危險通知書」。

另外，食環署人員就處所和設備的衞生及維修等欠佳情況，向七所違反牌照條件的持牌食肆發出口頭警告飭令糾正。屋宇署則初步發現有14間食肆的現場環境與相關牌照圖則不符，正聯同食環署作進一步調查，如確立有違反牌照條件的情況，食環署亦會採取適當執法行動。