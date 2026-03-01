的士4.1起須接受電子支付　業界冀有執法過渡期　有司機指方便

由4月1月起，所有的士必須向乘客提供至少兩種電子支付方式，的士的司機從業員總工會擔心，司機日後要承擔裝置的維護費，及年長司機難適應等問題，期望政府在法例實施初期，給予業界過渡期，「唔好下下都話『抄牌』。」



有的士司機指，留意到乘客的電子支付使用率，由4至5年前的一成，提升至現時的三成，認為十分方便。



由4月1日起，所有的士必須向乘客提供至少兩種電子支付方式。（董素琛攝）

的士司機從業員總工會秘書長黃大海（董素琛攝）

須至少提供一種二維碼支付及一種非二維碼支付

由4月1日起，所有的士必須向乘客提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼支付及一種非二維碼支付。的士司機從業員總工會秘書長黃大海表示，電子支付是大勢所趨，對整個城市智慧交通而言是重要一環。他表示，的士司機是自顧人士，承受著很大的營運成本，當中亦包括電子支付裝置的維護費，期望社會各界多支持的士行業發展。

至於年長司機難熟習新科技，黃大海指，的總多年前已開始推動電子支付，簡化使用流程，期望電子支付公司團隊能克服更多技術上的障礙。他又期望，政府在法例實施初期給予業界過渡期，「希望唔好下下都話『抄牌』。」

大黃蜂車隊司機黃先生在4至5年前已開始使用電子支付，指當時一個月僅有2至3宗電子付款。（董素琛攝）

的士司機：使用電子支付乘客由一成升至三成 安裝成本不貴

已從事的士行業25年、大黃蜂車隊司機黃先生在4至5年前已開始使用電子支付，當時一個月僅有2至3宗電子付款，以遊客為主。他指，據他觀察，以往僅有一成乘客會使用電子支付，現時則升至三成，港人的使用量亦有增加。他續指，以往安裝電子支付的最大困難在於安裝，「有啲會好大座嘢」，但留意到設備一直有改進。

黃先生認為，認為電子支付十分方便，指其裝置的安裝成本不貴，「甚少乎佢會畀返錢我哋叫我哋裝」，形容電子支付公司「有付出」。他憶述，以往未有電子支付時，有司機在接載旅客到酒店後要額外花費一至兩小時方可付款，「同佢入去酒店，問下酒店肯唔肯同佢兌換」，甚至試過未能收回車費。

八達通：已有超過4萬的士司機接受八達通

據八達通公司數據，目前已有超過40,000名的士司機註冊商用版八達通App，或配備了八達通流動收款機，按年上升更四成；透過相關工具處理的的士電子支付交易額亦按年上升六成半。八達通公司強調相關服務「0起動成本」，並會持續豁免的士司機銀行帳戶資金轉賬手續費。

運輸署助理署長（管理及輔助客運）馮惠筠（董素琛攝）

運輸署3個政府停車場增設專屬服務站

運輸署助理署長（管理及輔助客運）馮惠筠表示，署方在過去數月一直努力進行宣傳及教育前線的士司機的工作，在全港各區舉辦近20場工作坊，接下來的3月，會繼續舉辦3場工作坊。她期望在法例實施後，乘客會有更便捷的乘車體驗。為進一步便利司機盡早安裝電子繳費媒介，3個政府停車場會增設專屬服務站，已預約並駕車前往的司機可獲豁免一小時停車場收費。

本月運輸署工作坊時間表：

3月3日 / 晚上6:30 – 9:00 / 沙田秦石社區會堂禮堂

3月11日 / 中午12:00 – 下午5:00 / 西營盤社區綜合大樓禮堂

3月20日 / 晚上6:00 – 9:00 / 梁顯利油麻地社區中心禮堂

