飛機事故演習｜機場跑道模擬客機尿袋冒煙、中止起飛時起落架起火

香港國際機場今晨（3日）在中跑道舉行年度飛機事故及救援演習，約20個機構及政府部門逾千名代表參與，大灣區航空為參與航空公司，另有超過400位志願人士扮演旅客及受影響旅客親屬。



演習模擬一架載有120名乘客的離港客機，因機艙服務員報告一名乘客放於座位下的外置充電器冒煙，於中跑道滑行時中止起飛。客機在減速期間輪胎爆裂，導致偏離跑道；其起落架繼而塌下並起火。



機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着香港航空交通及客運量持續增長，今次演習為機場同業提供重要機會，評估及加強應對突發事故及危機管理的準備能力。



香港國際機場3月3日在中跑道舉行年度飛機事故及救援演習，模擬一架客機中止起飛期間輪胎爆裂，導致偏離跑道，其起落架繼而塌下並起火。

參與今次演習的政府部門包括民航意外調查機構、民航處、消防處、香港天文台及醫院管理局等。

約凌晨2時15分開始的演習，模擬一架載有120名乘客的離港客機，因機艙服務員報告一名乘客放於座位下的外置充電器冒煙，於中跑道滑行時中止起飛，而客機在減速期間輪胎爆裂，導致偏離跑道，其起落架繼而塌下並起火。

航空交通管制指揮塔人員之後隨即啟動失事警報，香港機場管理局亦即時啟動機場緊急應變中心，以助不同政府部門、機場同業和機構協調及溝通。消防處及香港警務處等緊急應變部門迅即派員抵達事故現場滅火及救援、提供醫療援助、運送傷者及進行其他支援。

香港國際機場3月3日在中跑道舉行年度飛機事故及救援演習，消防處及香港警務處等緊急應變部門迅即派員抵達事故現場滅火及救援。

演習模擬處理事故中的死傷者，其中傷者送往5間公立醫院，無受傷的旅客則被送往機場的旅客接待中心，在辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親屬接待中心，而參與演習的非政府機構亦提供人道援助及心理輔助服務。

機管局、民航意外調查機構、大灣區航空、消防處及警務處舉行模擬聯合記者會，交代事故詳情及救援行動，約30名來自本地六間大學的學生扮演記者，演習於早上6時結束。

