LIV GOLF香港站｜警料每日7000觀眾入場　實施交通及人群管理措施

獲頒授M品牌認可的「LIV GOLF香港站」，將於周四（5日）起一連4日在粉嶺高爾夫球場舉行。警方預計今次比賽每日有近7,000名持門票人士前往高爾夫球場，將調派警力在上水清城路、保健路及粉錦公路一帶，執行人群管理及特別交通措施。



「滙豐LIV Golf 2026香港站」的球手休息室今年擴建為兩層。（香港哥爾夫球會提供）

上水分區助理指揮官（行動）總督察賴俊雄表示，由於粉錦公路環境較狹窄，為免交通擠塞，前往高球場的市民應盡量使用公共交通工具，而主辦方將於旺角、中環及九龍塘等指定地點提供免費穿梭巴士。

「滙豐LIV Golf 2026香港站」的VIP觀眾席由往年的一層增至兩層。（香港哥爾夫球會提供）

賴俊雄表示，根據以往經驗，大量觀眾會駕駛私家車前往高爾夫球場，駕駛者需跟從粉錦公路的路牌和現場警員的指示，停泊在大會安排的停車場。乘坐的士人士可在上水保健路東行近粉錦公路避車處臨時增設的落客點上落，然後步行前往高爾夫球場。警方將安排拖車在繁忙時間待命，如現場發生交通意外，會從速處理及盡快恢復現場交通。

他表示，今次賽事以二維碼方式進入會場，為減少等候時間，市民可預先準備二維碼讓職員掃描。警方預計開賽前一小時是入場高峰期，由於入場人數眾多，加上要進行安檢，故球場會在每日開賽前提早兩小時，提早讓持票觀眾入場。

警方預計今次比賽每日有近7,000名持門票人士前往高爾夫球場，將調派警力在上水清城路、保健路及粉錦公路一帶，執行人群管理及特別交通措施。（警方提供）