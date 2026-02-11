馬會撥3200萬與哥球會推動高球發展　LIV Golf香港站3.5粉嶺上演

香港賽馬會與香港哥爾夫球會（哥球會）今日（11日）宣布合作推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，推動香港高爾夫球運動發展。賽馬會慈善信託基金撥款3,200萬港元予香港哥爾夫球會慈善基金推動計劃，在未來兩年推出一系列社區參與活動，預計每年能惠及近2.5萬名學童、青少年和弱勢社群。



香港賽馬會與香港哥爾夫球會宣布合作推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，同時馬會亦宣布，全力支持球會未來兩年在粉嶺球場舉辦的國際賽事，包括在2026年「LIV Golf香港站」（LIV Golf）期間舉辦一系列社區參與活動。

賽馬會公司事務執行總監譚志源在啟動禮上表示，期望今次合作，能夠彰顯香港舉辦世界級賽事的實力，鞏固香港在國際體壇的地位。香港哥爾夫球會會長郭永亮則表示，相信這次攜手推動高爾夫球運動，將為香港高球的優質發展注入強大新動力。

賽馬會透過其慈善信託基金撥款3,200萬港元予香港哥爾夫球會慈善基金，推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，計劃為期兩年，將加強社區參與、支援青訓和協助盛事方面的合作，包括校本活動；安排專業教練為基層兒童、年輕及殘疾高球員提供指導；邀請社會不同階層人士免費入場觀看國際頂級高球大賽等。計劃預計合共每年能惠及近2.萬名學童、青少年和弱勢社群。