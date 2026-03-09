油價．中東局勢｜無鉛汽油升至逾$30升　汽車會料本周中後期再飆

中東戰爭持續升溫，伊朗封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽的同時，中東主要產油國紛紛減產，導致國家油價飆升。中國香港汽車會今日（9日）在電台節目指，車用無鉛汽油價格自戰事後升至今日約33元一升，預計本周中後期，油價將因燃油公司需用貴價預訂新油飆升，冀政府可體恤民情減用家油稅。



李耀培預計，車用燃油價格本週中後期將隨著燃油公司預訂新油飆升。（資料圖片 / 羅君豪攝）

李耀培預計香港交通運輸成本壓力會更高

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在香港電台《千禧年代》表示，自中東戰爭後，香港油價每日約貴0.1元至0.2元，至今日無鉛汽油33元一升，柴油過30元一升。他認為香港油價原就全世界最貴，預計日後香港交通運輸成本壓力會更高。

儲備用盡 本周中後期預訂新油 香港油價將飆升

他又指出，燃油公司通常有兩至三個星期的存貨，相信現時售賣的仍是早前儲備，「呢個禮拜中或者禮拜尾，是油公司訂新油的時間，有機會反映受影響的新價格」。他認為，燃油公司需用貴價預訂新油，預計本週中後期本港油價將飆升。

香港汽車會會長李耀培冀望政府可體恤民情，在戰爭時期減少用家油稅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培冀望政府暫降燃油稅

現時香港政府收取無鉛汽油每公升6.06元的燃油稅，李耀培冀望政府可體恤民情，在戰爭時期減少用家油稅，「如果某些地方由產量多了，價錢開始平衡，政府就可以即時停止（減稅） 」。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

余遠騁指出電費加價幅度將視乎油價升多少

除了汽油油價方面，電費亦有機會受影響。世界綠色組織行政總裁余遠騁在同一電台節目表示，現時兩間香港電力公司都有採用天然氣作燃料，其中港燈天然氣佔比較大，故影響將較中電多。本港電費主要由基本電價及燃料調整費組成，余遠騁指出未來電費加價幅度將視乎油價貴多少。被問如何增加電費穩定度？余稱以往會呼籲尋找更多供應源頭，去不同國家購買，惟是次戰事牽涉範圍大，難避免中東外的其他地區不受影響。