伊朗局勢｜哈梅內伊之子當選新任最高領袖　料將追隨父強硬政策

伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）2月28日在美國與以色列聯手襲擊下身亡後，伊朗專家會議（Assembly of Experts）3月9日宣布已選出哈梅內伊次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖。外媒分析指，他很可能將延續其父的強硬政策。



路透社9日報道，專家會議在當地間午夜宣布上述消息，稱他們以壓倒性投票結果，任命穆傑塔巴為伊朗伊斯蘭共和國的第三任最高領袖。

白宮暫未就伊朗新任最高領袖的任命發表評論，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前就曾表示，他不能接受穆傑塔巴接任伊朗最高領袖。

2026年3月9日，伊朗德黑蘭，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片出現在大螢幕上。（Reuters）

誰是穆傑塔巴？

穆傑塔巴長年行事低調，他並非高級神職人員，屬中層人員，但與伊朗掌握巨大政治、經濟影響力的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切，且被指資產遍及中東、歐洲、非洲。

他1969年出生於伊朗重要的宗教中心馬什哈德（Mashhad），在中學畢業後於1987年前後加入伊朗革命衛隊，曾在上世紀80年代爆發的兩伊戰爭（即伊朗與伊拉克之間的衝突）期間服役。

他的父親哈梅內伊在戰後不久的1989年登上最高領導人的寶座，他本人則前往另一宗教中心庫姆市（Qom），跟隨當地神職人員學習。他之後在當地一間宗教神學院任教，並憑着其父親的地位與宗教領袖建立聯繫。

2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭參加活動。（Getty）

被指身價億萬 資產遍及各地

穆傑塔巴被視為伊朗最富有的人之一，《每日郵報》指其把大量資產存放於阿聯酋、敘利亞、委內瑞拉和非洲的銀行，並在倫敦坐擁一棟價值4000萬美元的豪華別墅，擁有私人飛機、用於緊急出行的直升機、平治（Mercedes-Benz）車隊和馬匹，還有約價值3億美元的黃金和鑽石。

伊朗遭到美國制裁與石油禁運，而穆傑塔巴的財富大部份來自德黑蘭向中國和印度秘密銷售石油收繳上來的稅款。他透過層層空殼公司建立龐大海外投資版圖，資產遍及歐洲、中東與非洲，總額高達數十億美元，甚至在瑞士擁有銀行帳戶。

2024年10月1日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei，不在圖中）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）訪問位於德黑蘭的真主黨辦公室。（Reuters）

穆傑塔巴2004年與與妻子阿德爾（Zahra Adel）結婚，他當時35歲，這年齡在外界看來已是晚婚。

英國《每日郵報》引述美國國務院2008年發出的一封內部機密文件，以及維基解密公開文件報道指，穆傑塔巴受到來自家庭的要求盡快完成傳宗接代任務的壓力，曾多次赴倫敦的惠靈頓醫院（Wellington Hospital）與克倫威爾醫院（Cromwell Hospital）治療陽痿，最後一次停留長達兩個月，返國後阿德爾誕下一子。但不幸的是，阿德爾以及其中一個兒子皆在美國及以色列的空襲中喪生。

穆傑塔巴將續推強硬路線？

英國廣播公司（BBC）分析，穆傑塔巴在美以空襲中失去父親、母親和妻子，他不太可能屈服於西方的壓力。再加上，他面臨確保伊朗神權政權生存的艱鉅任務，更有動機擁護其父親推動的強硬作風。