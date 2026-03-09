的士電子支付｜4.1起須至少有1+1繳費方式　3成的士已裝一體式機

下月1月起，所有的士必須向乘客提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼支付及一種非二維碼支付。香港的士業議會今日（9日）聯同的士業界及多間電子支付公司代表舉行的士司機提供電子繳費媒介啟動禮，運輸署助理署長馮惠筠致辭時表示，的士司機需要做到「1+1」，即至少提供一種二維碼及另一種非二維碼的電子繳費途徑，而全港三分一的士，包括所有的士車隊已安裝一體式收款機，能支援多種繳付方式。



香港的士業議會聯同的士業界及多間電子支付公司代表3月9日舉行啟動禮，運輸署表示的士司機4月1日起需至少提供一種二維碼及另一種非二維碼的電子繳費途徑。（鄭子峰攝）

的士電子支付幾時生效？

2026年4月1日起。

的士電子支付法例要求是什麼？

所有的士司機必須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼及一種非二維碼。

的士電子支付二維碼及非二維碼支付包括什麼？

二維碼：支付寶HK、微信支付 (WeChat Pay HK)、BoC Pay、銀聯雲閃付等

非二維碼： 八達通、感應式信用卡 (Visa, Mastercard, JCB, Diners)、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等

的士司機沒提供電子繳費要坐監嗎？

違例者最高可罰款$5,000及監禁6個月

一體式收款機能支援多種繳付方式

馮惠筠今日在的士司機提供電子繳費媒介啟動禮致辭表示，的士司機需要做到「1+1」，即至少提供一種二維碼及另一種非二維碼的電子繳費途徑，全港三分之一的士，包括所有的士車隊已安裝一體式收款機，能支援多種繳付方式。

香港的士業議會主席黄卓邦表示，的士增加電子支付，方便市民及旅客，很多電子支付平台亦豁免司機的手續費或有迎新優惠，平台亦協助司機登記開戶，預期有效令更多司機完成所需手續。

八達通：會繼續豁免的士司機使用商用版八達通App手續費

八達通在一場合表示，會繼續豁免的士司機使用商用版八達通App的手續費，目前全港已有超過4.2萬名的士司機註冊或配備八達通流動收款機。

本月首一星期有超過1,200名司機完成商用版八達通登記開戶

八達通指今年起，平均每月新增2,000名的士司機開設商用版八達通賬戶，而單計本月首一星期，已有超過1,200名司機完成登記開戶。