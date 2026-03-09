十五五規劃．中外文化藝術交流中心　西九陳智思：需要跨界別合作

國泰航空與西九文化區今（9日）起推出「香港精神號」全新藝術塗裝客機，西九文化區管理局副行政總裁指，未來會與國泰合作推出更多旅遊產品，指西九是本港著名的文化標誌，期望會與國泰在文化旅遊上有更多合作，並推動本地藝術，加強香港中外文化藝術交流中心的地位。



西九文化區管理局董事局主席陳智思在活動致辭時表示，在十五五規劃綱要草案，明確支持香港作為建設中外文化藝術交流中心，陳智思認為要推動發展，更需要跨界別合作。



西九文化區管理局副行政總裁（機構發展）何珏珊（左）。（董素琛攝）

陳智思表示，在十五五規劃綱要草案，明確支持香港作為建設中外文化藝術交流中心，他認為要推動發展，更需要跨界別合作。他表示，一直與不同持份者合作支持文化藝術的可持續的發展，西九和國泰的合作體現文化界和航運界互補的優勢，一方面推動香港的文化發展，另一方面豐富旅遊體驗。

近年西九文化區推出多個受歡迎展覽，國泰與西九自2023年開始合作，被問及未來的合作方向，及如何將大型展覽推廣予世界各地的遊客，以吸引他們來港，何珏珊舉例指，最近舉辦的一個草間彌生展十分受觀迎，展地連同香港有130萬人曾參觀，指國泰在客運及貨運方面提供重大支持，期望未來有更多元化合作。

何珏珊期望，日後與國泰合作推出更多旅遊產品，又指西九是本港著名的文化標誌，期望會與國泰在文化旅遊上有更多合作。

至於如何加強中外文化藝術交流中心的地位，並加強對接「十五五」規劃，何珏珊指，香港有很多不同展覽、表演藝術節目，透過國泰的支持帶到其他地方，例如北京、上海、葡萄牙等地方，未來跟國泰會有更多計劃，推動本地藝術。