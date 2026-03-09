國泰與西九推「香港精神號」客機　機身塗AI製山水畫　想坐靠緣份

「『香港精神號』——八十周年紀念版」今（9日）起投入服務，由國泰及西九文化管理局共同推出，是「香港精神號」客機第五代。該架客機以山水畫作塗裝機身，機尾印有「westK」（WestK 西九文化區）標誌，由多媒體藝術家黃宏達以人工智能AI Gemini製作而成。黃宏達指，自己熱愛行山，畫作呈現的顏色正是他從山上俯瞰香港的感覺。



國泰與西九文化區合作推出「『香港精神號』——八十周年紀念版」，該架客機以山水畫作塗裝機身，機尾印有「westK」的標誌。（董素琛攝）

首站飛越南河內 第五代「香港精神號」沒有特定航線

為慶祝國泰80周年，以及西九展示推廣藝術願景的平台，國泰航空一架波音777-300ER型號客機以全新「香港精神號」藝術塗裝，其設計靈感源自國泰航空為商務艙策劃的「空中畫廊」，呈現由多媒體藝術家黃宏達，以其編寫的人工智能AI Gemini製作而成的山水畫作。該架飛機今日起投入服務，首站會飛越南河內。國泰指，該架飛機沒有特定航線，任何該機型會飛往航點均有機會到達。

創作者之一黃宏達解塗裝顏色：畫作入面展現山上面睇落去我哋嘅城市

「香港精神號」機身以山水畫作塗裝，機尾印有「westK」的標誌。黃宏達指，以科技結合傳統藝術是一個新氣象，香港很多事物十分創新，認為設計可代表香港。他又指，自己喜歡在香港行山，「山上面睇落去我哋嘅城市，嗰種顏色嘅感覺，就係我嘅畫作入面展現出嚟。」

多媒體藝術家黃宏達（左）指，自己熱愛行山，畫作呈現的顏色正是他從山上俯瞰香港的感覺。圖（右）是作曲家雷柏熹。（董素琛攝）

國泰集團行政總裁林紹波致辭時指，與西九文化區有緊密的夥伴關係，不少M+和故宮博物館的文物、藝術品，均透過國泰航機由世界各地運至香港。他又期望，客機會將本港藝術設計帶至全世界。

國泰集團行政總裁林紹波期望客機會將本港藝術設計帶至全世界。（董素琛攝）

另外，國泰品牌音樂《國泰躍韻（Song of Cathay）》，將自2026年年中起於國泰航空指定客運航班上播放，全新版本揉合現代爵士樂元素，由作曲家雷柏熹重新編曲及演繹，期望為顧客的空中旅程帶來耳目一新的感覺。