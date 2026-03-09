貝澳濕地現油污｜環保署：巡查見生態恢復正常　綠色和平批欠科學

有市民去年9月在大嶼山貝澳濕地發現油污，綠色和平今日（9日）指，受影響土壤油污濃度較正常高34倍，擔心損害食物網，並批評政府未有徹查來源及執法。環保署今日傍晚表示，事件發生後，已隨即派員前往現場視察，發現面積大約為0.02公頃的油污，隨後一個月持續進行跟進調查。署方指，今年2月5日及今日的巡查顯示濕地狀況良好，指生態環境正全面恢復正常。



綠色和平晚上回應指，署方在未有徹查油污源頭及公開相關土壤、水質檢測結果，便宣稱「濕地狀況良好，生態環境正全面恢復正常」，有欠科學及嚴謹。



環境保護署人員今日到貝澳濕地進行巡查，結果顯示濕地狀況良好，生態環境正全面恢復。（環保署圖片）

環保署：持續進行跟進調查一個多月 邀其他政府部門協助清理

有市民去年9月在貝澳濕地發現油污，環保署指，高度重視事件並隨即派員前往現場視察，在濕地範圍發現少量油污，面積大約為0.02公頃。除即時使用吸油墊控制情況外，環保署人員在隨後的一個多月持續進行跟進調查，並邀請其他政府部門包括水務署協助清理。

油污主要是柴油 會透過微生物降解及自然揮發

署方指，是次油污主要成份為「總石油碳氫化合物」（TPH），亦即是一般的工業或汽車用的柴油。清理後殘留在自然環境中的微量「總石油碳氫化合物」，會透過微生物降解及自然揮發等過程逐漸分解，不至對生態環境造成長遠影響。

今年內巡查兩次 環保署指「生態環境正全面恢復正常」

環保署又邀請漁護署進行聯合調查。調查顯示自2025年9月下旬開始，該地點生境逐漸恢復。署方在今年2月5日及今日（9日）的巡查顯示濕地狀況良好，生態環境正全面恢復正常。

就是次的油污事件，環保署人員曾到相關的投訴地點及附近一帶的地盤、停車場、垃圾收集站等地點調查，沒有發現該地點或附近有油污洩漏或污染源，事故應為個別事件。為避免類似事件發生，環保署除了建議上游各處所及工地移走潛在污染源，並已在附近安裝閉路電視系統及持續安排人員巡查監察有關情況。

各土壤樣本的可檢測總石油碳氫化合物濃度。(綠色和平提供圖片)

各水質樣本的可檢測總石油碳氫化合物濃度。(綠色和平提供圖片)

綠色和平促環保署公開9月至今巡查及TPH濃度檢測結果

綠色和平今日早上表示，曾在去年9月及12月進行了兩輪化驗，在受油污影響的羅屋村附近濕地，以及距離460米外、未受影響的新圍村濕地抽取樣本進行比對，發現7成於受影響濕地取得的樣本檢測到高濃度TPH，其中土壤樣本濃度比未受影響濕地高逾34倍；水質樣本濃度更高逾40倍。

綠色和平晚上回應環保署，批評該署在未有徹查油污源頭及公開相關土壤、水質檢測結果，便宣稱「濕地狀況良好，生態環境正全面恢復正常」，有欠科學及嚴謹；又指單靠目測及巡查難以凖確掌握污染實況，促請環保署公開9月至今的巡查及TPH濃度檢測結果，以確立「生態環境正全面恢復」的說法。

綠色和平重申是次事故重點為徹查油污源頭及有效執法，否則難以阻止「個別事件」再度發生，更恐成「常態」；又要求環境及生態局短期內，責成環保署跟進是次漏油事故，徹查源頭及進行復修工作；長遠將大嶼山高生態價值但未獲保育的地點，納入《生物多樣性策略及行動計劃》優先保育項目，並訂立明確執行細節及時間表，守護香港獨一無二的生物多樣性。