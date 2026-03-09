貝澳濕地漏油事故後　土壤油污濃度較正常高34倍　環團憂損食物網

貝澳濕地去年9月發生油污污染事件，環團綠色和平今日（9日）表示，受油污影響濕地土壤的總石油碳氫化合物（TPH）濃度較未受影響濕地高逾34倍，而TPH短期可致動植物死亡，長期透過生物累積進入食物網，造成生態破壞。綠色和批評環保署未有徹查油污來源，促請當局將大嶼山生態敏感地納入優先保育項目。



綠色和平指位於自然保育區內的貝澳濕地，2025年9月發生歷來最大規模的油污事故。(綠色和平圖片)

貝澳濕地採樣地點及建築工地位置。(綠色和平提供圖片)

綠色和平項目經理朱江批評環境保護署未有徹查油污來源及執法，最終不了了之，形同縱容生態破壞。（夏家朗攝）

綠色和平去年9月及12月進行了兩輪化驗，在受油污影響的羅屋村附近濕地，以及距離460米外、未受影響的新圍村濕地抽取樣本進行比對 。該環團今日發表大嶼山貝澳濕地油污事故的化驗結果，發現7成於受影響濕地取得的樣本檢測到高濃度TPH，其中土壤樣本濃度比未受影響濕地高逾34倍；水質樣本濃度更高逾40倍。

根據文獻，高濃度的TPH短期可引致動植物死亡；長期可令土壤微生物量急劇下降，不利植物生長，更會透過生物累積進入食物網，造成長遠的生態破壞。

綠色和平指貝澳是大嶼山最大片的淡水濕地，孕育本地最大的水牛群落及多種瀕危或近危物種，包括盧氏小樹蛙。(綠色和平圖片)(綠色和平圖片)

綠色和平項目經理朱江表示，油污事故發生後，環境保護僅在事後協調油污清理，未有徹查來源及執法。（夏家朗攝）

綠色和平項目經理朱江表示，油污事故發生後，環境保護署指沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告，僅在事後協調油污清理，未有徹查來源及執法，最終不了了之，形同縱容生態破壞。若署方不採取有效執法及保育政策，不但違反其保育承諾，更令貝澳繼續遭受不同類型的環境破壞，造成生境退化及分裂，威脅大嶼山珍貴的自然生態及豐富生物多樣性。

各土壤樣本的可檢測總石油碳氫化合物濃度。(綠色和平提供圖片)

各水質樣本的可檢測總石油碳氫化合物濃度。(綠色和平提供圖片)

綠色和平又指，貝澳濕地具重要生態價值，但多年來不斷遭受破壞。對相關現象，政府部門沒有制定政策主動保育，僅靠無阻嚇力的執管措施，難以從源頭杜絕違法行為，變相縱容在大嶼山多處生態敏感地的持續破壞，與政府希望保護生態的願景有落差。

綠色和平促請環境局責成環保署跟進次漏油事故，徹查源頭及進行復修工作；長遠將大嶼山生態敏感地納入優先保育項目，並訂立明確執行細節及時間表，守護香港獨一無二的生物多樣性。

受影響濕地的水樣本在第一輪化驗中，總石油碳氫化合物（TPH）濃度為4,521 µg_L，比新圍村濕地高出40倍。(綠色和平圖片)

綠色和平科研團隊分別在2025年9月及12月，於貝澳羅屋村附近受油污影響的濕地，以及其460米外新圍村附近的濕地，進行兩輪總石油碳氫化合物（TPH）檢測分析。(綠色和平圖片)