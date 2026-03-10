MPF供款上下限調整　勞工界指入息線若加$3000太少　違保退休目標

積金局正檢討強積金（MPF）最高及最低供款入息水平，目標年中提交建議。積金局去年曾建議將供款入息上、下限各上調3000元，勞聯立法會議員周小松今日（10日）在電台節目中表示，支持調整，但認為上限加幅太少，與政策目標不符，「咁多年通帳加幅都唔止一成」，建議政府分階段追目標。工總副主席劉燊濤則期望上限調整留待回穩後才進行，指調整上限需同時考慮退休保障及中小企負擔。



積金局檢討最高及最低供款入息水平，目標年中提交建議。（資料圖片）

立法會議員周小松（資料圖片/梁鵬威攝）

周小松在港台節目《千禧年代》中表示，現時調整供款入息水平的合適時機，當初訂立法定上下限時有其考慮，原意希望收入過低僱員先照顧生活所需，高入息僱員作自願投資選擇，認為相關水平要不斷調整。

積金局去年曾就調整強積金供款入息上下限向勞僱會諮詢，當時建議供款入息上、下限各上調3000元至1.01萬及3.3萬元，周小松對下限調整表示贊成，但認為上限加幅太少，與政策目標不符，「咁多年通帳加幅都唔止一成」。

周小松稱要平衡僱主負擔能力 建議政府「分階段追目標」

至於大幅增加上限，他則指要平衡僱主負擔能力，建議政府「分階段追目標」，舉例第一階段的4年目標將上限調整至4.8萬，每兩年調整一次以達成目標。

工總稱中東局勢不明朗 盼上限調整可留待局勢回穩後才進行

劉燊濤在同一節目表示，支持下限調整，認為可減輕基層僱員因強制性供款，而承受的財政負擔。不過，他認為現時的經濟前景不明朗，又提到近期中東局勢不明朗等因素，希望上限調整可留待回穩後才進行，指調整上限需同時考慮退休保障及中小企負擔。

積金局主席劉麥嘉軒（積金局提供圖片）

積金局主席劉麥嘉軒日前指，積金局於上月初與逾30個持份者團體交流，團體普遍認同，應該適當調高最低入息水平，以紓緩更多低收入打工仔女的經濟壓力；同時讓更多工資高於現行最高入息水平的打工仔女，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。