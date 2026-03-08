強積金供款擬提高｜積金局年中交報告　劉麥嘉軒：持份團體多認同

今日是三八婦女節，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，積金局於上月初與逾30個持份者團體交流，團體普遍認同，應該適當調高最低入息水平，以紓緩更多低收入打工仔女的經濟壓力；同時讓更多工資高於現行最高入息水平的打工仔女，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。



積金局會在檢討報告中整合相關意見，並在擬定方案時全面考慮收入數據等情況，目標是在今年年中向政府提交報告及建議。



積金局主席劉麥嘉軒（積金局提供圖片）

逾10年無調整 強積金基本退休保障或與生活水平脫節

今日是「三八國際婦女節」，劉麥嘉軒發表網誌指，積金局一直透過不同措施維護和鞏固強積金的充足度，並現正進行2022-2026年周期的強積金強制性供款的最低及最高入息（最低／最高入息）水平檢討工作。

劉麥嘉軒表示，現行的最低／最高入息水平分別為每月7,100元及30,000元，先後於2013年及2014年生效，而兩個入息水平已有12、13年沒有調整。她指最低／最高入息水平，是強積金強制性供款的計算基礎，一旦長時間沒有調整，強積金提供的基本退休保障就會與生活水平脫節。

積金局（積金局提供圖片）

團體認同調高最低入息水平 紓緩低收入僱員經濟壓力

劉麥嘉軒表示，在今年2月初，積金局就有關檢討工作與超過30個持份者團體，包括勞工團體、商會和僱主代表、專業組織等，進行交流。目前收集到的意見當中，普遍認同兩個入息水平，有需要反映物價及工資在過去十多年的升幅；應該適當調高免僱員供款的最低入息水平，以紓緩更多低收入僱員的經濟壓力，同時讓更多工資高於現行最高入息水平的僱員，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。

她表示，積金局會在檢討報告中適當反映和整合相關意見，並在擬定方案時全面考慮收入數據、基本退休保障需要、對勞資雙方的影響及他們的負擔能力、勞工市場情況，以及宏觀經濟環境等因素，務求在不同因素之間取得平衡，目標是在今年年中向政府提交報告及建議。

倡開立可扣稅自願性供款 最多可扣稅6萬元

劉麥嘉軒亦鼓勵僱員於今月底本課稅年度結束前，開立可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions (TVC) ）帳戶和作出供款，在增加退休儲備的同時，還可以享受每年最高6萬元的稅務扣除額。