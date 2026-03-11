馬鞍山女屍命案　被告在錄影會面指事主是外星人　「吸地氣」身亡

五旬漢涉在馬鞍山梅子林住所殺死同居女友案，今（11日）在高等法院續審。控方播放被告被捕後的錄影會面。被告在會面中稱，其女友是「外星人」，又指「佢流血咁樣無端端收返上去，無血嘅個人都，塑膠嚟」。他於涉案時著女友「早啲投胎」和「你搵窿捐…捐落去快啲死」，女友最終「吸地氣，吸咗個窿啲氣咪死」。



被告鄧龍輝，56歲，否認一項謀殺罪，指他於2022年4月14日馬鞍山梅子林路梅子林村某單位，謀殺霍倩儀（38歲）。

在錄影會面指事主是外星人 「無血嘅個人都，塑膠嚟」

被告於2022年4月14日被捕，並於同日和警員進行錄影會面，控方庭上播放該會面。被告在會面中透露，和前妻育有一名女兒。數年前，他在酒吧認識事主Maggie，兩人之後拍拖並同居。他們都從事地產投資，各自成立公司，而兩人經常為工作、金錢問題爭吵。此外，被告指他和事主都有吸毒。

被告又講及於案發日早上報案一事，謂：「佢死咗，梗係報警啦」，警員隨即問「邊個死咗？」被告回應：「外星人囉」。他繼而解釋，「外星人」是指事主，又指「咁佢真係唔係人嚟，同佢嘈起上嚟，佢流血咁樣無端端收返上去，無血嘅個人都，塑膠嚟」。

女死者霍倩儀的屍體被發現在馬鞍山梅子林一村屋走廊外。(資料圖片)

警員問事主如何去世 被告回應指事主「吸地氣，吸咗個窿啲氣咪死」

他續講及於案發時曾離開梅子林村的住所，前往提款和拿取「可樂」，警員問他「可樂」是什麼，他便指是可卡因。他亦指，涉案時曾經和事主爭吵，爭吵後事主洗澡。而在事主洗澡前後，他都曾經「摙」和「箍」事主。

警員問事主如何去世，被告回應指事主「吸地氣，吸咗個窿啲氣咪死」。他補充，自已曾叫事主「早啲投胎」，著對方不要「搞」，謂：「你搵窿捐…捐落去快啲死」。

根據控方案情，事主被警員和消防員發現時全身赤祼，躺在走廊近門口位置，頭部埋在門外走廊的洞。

案件編號：HCCC107/2024