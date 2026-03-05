馬鞍山女子赤裸伏屍村屋洞口　男友稱外星人在個窿抖氣　否認謀殺

馬鞍山梅子林2022年發生命案，38歲女子赤裸伏屍村屋，頭部埋在門外走廊的洞，其同居男友涉行兇被捕。他否認一項謀殺罪，案件今（5日）在高等法院開審。控方案情指，當日報警自稱殺了人，報警時並稱：「唔駛救護車，死咗架啦。」警員到場後，被告認曾與事主爭執，並手舞足蹈，並對警員說：「佢(事主)係外星人，伸個頭落度個窿度抖氣。」



法醫剖屍時發現，事主24條肋骨中斷了14條，膊頭骨骨折，肺部塌陷，身體多處受傷，因胸腔傷勢致命。



被告鄧龍輝，56歲，否認一項謀殺罪，指他於2022年4月14日馬鞍山梅子林路梅子林村某單位，謀殺霍倩儀（38歲）。

被告鄧龍輝否認謀殺。(資料圖片)

女死者霍倩儀的屍體被發現在馬鞍山梅子林一村屋走廊外。(資料圖片)

被告鄧龍輝否認在馬鞍山梅子林一村屋謀殺女友霍倩儀。(資料圖片)

警員劉希爾指被告鄧龍輝曾露出兇恨表情。(朱棨新攝)

被告與事主拍拖後成生意拍擋

控方讀出開案陳詞，指被告和事主於2012年認識，其後拍拖和成為房地產生意的拍擋。自2015年起，兩人於涉案單位同居。

被告3度報警自稱殺了女友

於2022年4月13日晚上至14日早上6時許，兩人在單位內爭吵，被告曾襲擊事主。被告翌日早上致電其友人不果。他於早上6時許，三度致電報案，自稱殺死了女友。警員和消防員到場，發現事主躺在走廊近門口位置，頭則向一個洞，全身赤祼，被外套遮蓋。

單位發現毒品及吸毒工具

警員在單位發現被告和事主的血跡，並檢獲可卡因、大麻和俗稱「K仔」的氯胺酮，以及吸食毒品的器具。化驗顯示，事主血液內有可卡因和「K仔」。被告被捕4天後，其尿液被檢取化驗，未驗出可卡因和「K仔」，該測試未有就「k仔」檢驗。

事主斷了14根肋骨膊頭骨亦骨折

法醫解剖時發現事主身上有多處傷勢，包括24根肋骨中，有14根骨折，兩邊肺部塌陷。她膞頭骨骨折，全身有多處瘀傷和擦傷。法醫指，事主的死因為她胸腟的傷勢。

指事主爬入洞吸氣體

被告被捕後在錄影會面稱，案發前4個月，他與事主因工作和金錢口角。兩人案發時亦有口角，被告指事主不是人類，是外星人，著她鑽進走廊門外的洞轉世。兩人打架時，他有撻、叉和箍事主的頸約半分鐘。事主曾稱要投進屋外的池塘自殺，最終爬入門中的洞，吸入氣體半小時後身亡。被告又指，和事主吸食毒品數年，案發前亦有吸毒。

報警稱唔洗救護車

庭上播放被告致電報案的錄音，他稱：「唔洗救護車，死咗架啦。」被問及確實位置時，被告稱：「好煩。」

警員指被告曾露兇狠表情

男警劉希爾供稱，和同僚到達涉案地點時，被告曾向他招手，並稱：「我喺度呀。」事主則躺在地下近門口位置，她的頭在洞內。被告向警員稱：「人係我殺嘅。」之後表情變得兇狠，而且手舞足蹈。警員著他冷靜，並銬上手扣。被告又說：「佢(事主)係外星人，伸個頭落度個窿度抖氣。」

案件編號：HCCC107/2024