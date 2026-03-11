港鐵屯馬線及南港島線本月中起加密班次　每周共增逾60班車

港鐵今日（11日）公布，屯馬線及南港島線的恆常列車班次均會加密，兩條鐵路線每周共增加超過60班車。



由下周一（16日）起，屯馬線周一至周五早上非繁忙時間的班次，將加密至約6分鐘一班車；南港島線會由下周六（21日）起加密周末及公眾假期的班次，大部分時間的列車服務均會有所加強，例如下午會加密至約3至6分鐘一班車。



港鐵公布，屯馬線及南港島線的恆常列車班次均會加密，兩條鐵路線每周共增加超過60班車。（資料圖片／盧翊銘攝）

屯馬線早上非繁忙時間加密至約6分鐘一班車

港鐵表示，一直密切監察各鐵路線的營運情況，適時因應乘客出行模式及需求作出調整，致力維持高效及舒適和可持續的列車服務。由今年3月中起，屯馬線及南港島線的恆常列車班次均會加密。其中，屯馬線將於平日上午非繁忙時間加強服務，而南港島線則會於周末及公眾假期加密班次。

屯馬線柯士甸站與高速鐵路（香港段）香港西九龍站無縫連接，鑑於平日上午經屯馬線轉乘高鐵的乘客量，港鐵由下周一（16日）起，會將屯馬線周一至周五早上非繁忙時間的班次，加密至約6分鐘一班車，以應付沿線居民及轉乘乘客的需求。

南港島線3月21日起起加密周末及公眾假期班次

另外，近年南港島線沿線社區持續發展，為配合沿線人口的增長及出行模式，南港島線會由下周六（21日）起加密周末及公眾假期的班次，大部分時間的列車服務均會有所加強，例如下午會加密至約3至6分鐘一班車。

港鐵指，會繼續監察各鐵路線的營運情況、市民出行模式及乘客量，並因應實際需要，適時作出調整。