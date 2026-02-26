港鐵票價調整｜最新住戶月入中位數變動數據為0%　今年勢再凍價

港鐵票價現時按「可加可減」機制每年檢討，加幅設「封頂」安排，即不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。政府統計處今日（26日）公布，去年（2025年）第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，比2024年同期增加1.01%。不過去年方程式計出加幅未達觸發加價門檻，故1.45%變成「滾存」加幅，由於去年屬「滾存年」，則要對比2023年的數據， 剛好同是3萬元，變動為0%。



因此無論今年「可加可減」機制得出甚麼的正數，「封頂」加幅為0%，即港鐵今年無法加價，要連續兩年凍結票價；而照目前數據，也不會出現大於1.5%跌幅，故也不會觸發減價。



政府統計處今日公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，與2023年同期一樣，故港鐵票價「封頂」加幅為0%，即勢再凍價。（葉志明攝）

「可加可減」方程式結果正負少於1.5% 票價維持不變

目前港鐵計算票價調整的方程式為：去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動乘以0.5並相加，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的「生產力因素」（該數字介乎0.6％至0.8%）。若得出加幅或減幅不夠1.5%，則未能達到調整門檻，該年需要凍結票價，相關幅度延至翌年再檢視。

可加可減方程式*：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素



*未計歷年累積加幅；加價門檻為1.5%



生產力因素的安排（立法會文件）

家庭住戶每月入息中位數變動為加幅「封頂」上限

機制同時設有多一層保障，避免加幅不合理地高於市民收入變動，故設有「封頂」安排，即加幅不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。如低於1.5%，也會令加費變凍價，加幅滾存至翌年。

入息中位數按年上升1.01% 低於1.5%下限 早注定無法加價

上述方程式所需數據中，即去年12月運輸業名義工資指數及港鐵去年香港物業發展利潤，將於3月出爐。去年12月綜合消費物價指數按年變動則已公佈為正1.4% 。以1.4%及生產力因素可為0.6%至0.8%推算，去年第四季運輸業名義工資指數增長若達2.8%，有機會觸及1.5%加價門檻，若達3.2%或以上，則肯定達門檻。

不過公布的去年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，季內家庭住戶每月入息中位數為3萬元，比2024年第四多300元，升幅為1.01%。由於幅度低於1.5%，都是無法啟動加價，加幅滾存至翌年。

檢討票價前一年為「滾存年」 計算「封頂」入息中位數變化方法不同

不過，在計算「封頂」比率時，尚有一條條款，即如某一年按方程式計出錄得加幅，但因少於1.5%而滾存下去，即該年為「滾存年」。翌年計算家庭住戶每月入息中位數變動時，則以前一年第四季數據，比對「滾存年」度前兩年第四季的中位數。

一般而言，相應期間內的中位數變動是指之前一年第四季的中位數的按年變動。如某年之前為一滾存年度，中位數變動則為之前一年第四季的中位數與滾存年度前兩年第四季的中位數的比較。 立法會文件

立法會參考資料摘要——香港鐵路有限公司票價調整機制檢討結果

2025與2023年第四季月入息中位數一樣 封頂加幅為0%勢必再凍價

2025年計算出的加幅為1.45%，故港鐵只能凍結票價，加幅滾存至今年。由於去年是「滾存年」，所以今年計「封頂」比率，則是比對2025與2023年第四季的家庭住戶每月入息中位數，由於同是3萬元，變動為0%，故今年無需等到3月另兩項數據出爐，已知今年港鐵只能凍結票價。