藝人黃峻熙承認威脅發布前女友私密片迫復合　還押候判

20歲英皇娛樂前歌手黃峻𤋮（原名：黃子晉）涉想與前度女友復合，上門送手信被拒，以訊息威脅發布前女友的私密片。他今（12日）於西九龍裁判法院承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪。辯方求情指，被告被前度背叛患上抑鬱症，一時衝動犯案，他因本案斷送星途，已得到教訓。裁判官朱文翰押後至3月26日判刑，以等候感化、社會服務令等一系列報告，被告須還押。



被告黃子晉（20歲，報稱學生）被控於2025年8月26日，在荃灣麗城花園某室外威脅會發布X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或罔顧X是否會受到侮辱、驚嚇或困擾，X未同意發布且被告不理會X是否同意發布。

控方今指，早前已拒絕被告方希望以其他方式處理案件的請求，被告隨即認罪。

原名黃子晉的黃峻熙，今承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪。(資料圖片)

被告曾在X門外傳多條訊息 包括一張Threads草擬貼文的截圖，內有X的裸體影片

案情指，被告與X曾是情侶，X其後提分手，但被告不同意並要求復合。案發當日下午約3時，被告到了X的家門外，不斷按門鐘和大叫，X開門後被告激動得多次撼頭埋牆，並企圖衝入X的家，X大驚推開被告，但被告仍不肯離開，X之後通知友人報警。

被告同日下午6時被捕，警誡下稱沒打算發布涉案影片，又指因為X多次背叛他，令他有心理障礙，涉案影片得到X的同意拍攝。

警方調查發現，被告在X開門前曾發送多條訊息給X，包括：「開唔開門」、「I post now」，一張Threads草擬貼文的截圖，內有X的裸體影片，問：「唔開？」。被告之後開始由10倒數至2，問X：「驚？攬炒？」，「係咪唔開？」、「posted」、「bye」。

原名黃子晉的藝人黃峻𤋮，今承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪。(資料圖片)

藝人黃峻𤋮

藝人黃峻𤋮

辯方求情指 X不滿被告拍MV與異性有身體接觸 又要求他離開公司 令被告承受巨大壓力

辯方求情指，被告初犯，其生父在他年幼時離棄家庭，其母改嫁一名行政總廚。被告自小喜愛藝術和音樂，他在音樂學院畢業後獲唱片公司賞識，在2025年出道成為歌手。

辯方指，被告與X交往時發現X援交，但被告沒離棄X，X答應被告不再從事援交，但瞞住被告繼續。此外，X因為被告拍MV與異性有身體接觸而經常發脾氣，又要求被告多點陪她和離開公司，威脅要分手。被告因關係承受巨大壓力，患上抑鬱症。

求情指被告因本案斷送星途 已上沉重的一課

事發當日，被告想送日本旅行手信給X和想復合，惟受到抑鬱症影響，做了錯事。辯方呈上被告和其父母、精神科醫生的求情信，被告稱他知道用錯處理方法，對X造成困擾感到抱歉。

辯方力陳，被告因本案斷送星途，上了沉重的一課，考慮到被告年齡和更生，望法庭索取感化報告。裁判官朱文翰指案情非常嚴重，押後至3月26日判刑，期間索取感化、社會服務令等一系列報告，被告須還押。

案件編號：WKCC 3784/2025