OpenClaw養龍蝦AI索取權限高　HKCERT：機構不應視為一般聊天工具

開源人工智能代理（AI Agent）OpenClaw（俗稱「龍蝦」）成為熱潮，不過，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒市民，OpenClaw曾有高風險漏洞，應要有充分的安全監管與控制措施。此外，機構如欲引入，亦不應將其視為一般聊天工具，而是可操作本機資源及外部服務的高權限代理人工智能。



Openclaw。（GettyImages）

HKCERT指出，AI代理平台如具備本機操作、第三方功能插件 (skills) 安裝及外部服務整合能力，其風險面已超出一般聊天式AI工具。機構在引入相關工具時，應同步評估版本風險、供應鏈風險及權限管理安排，並避免在未經核實下執行代理提示的高風險操作。

HKCERT又提到OpenClaw的官方說明文件，指OpenClaw並非單純的對話式AI工具，而是一個能部署於本地端或伺服器上運作的AI代理平台。但是，隨著OpenClaw的普及程度不斷提升，HKCERT指與之相關的安全風險也日漸浮現。

有報道指，已有惡意攻擊者利用偽造的GitHub程式碼庫及Bing AI的搜尋結果，向搜尋OpenClaw Windows安裝程式的使用者，散播能夠竊取資訊的惡意軟體與代理型惡意軟體。

另有報告指出，OpenClaw曾有高風險漏洞，惡意網站能藉此挾持開發者的OpenClaw代理程式。HKCERT表示該漏洞已於今年2月26日獲修復，而這起事件被認為是一個警示，說明了若缺乏充分的安全監管與控制措施，部署AI代理工具的組織可能會面臨更大的風險暴露。

香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒市民，OpenClaw曾有高風險漏洞，應要有充分的安全監管與控制措施。（香港網絡安全事故協調中心圖片）

HKCERT續說，除了平台本身的漏洞，OpenClaw的技能生態系也浮現新的攻擊破口。其官方文件顯示，OpenClaw設有開源技能註冊庫，允許使用者發布skills以擴充平台功能，並可在此搜尋、安裝、更新及發布技能。技能通常由SKILL.md說明檔及相關輔助檔案組成。這種開放式擴充模式雖加速功能成長，卻也引進第三方元件的供應鏈風險。

對此，HKCERT建議市民要核實下載來源與安裝指引，因近期已有案例顯示，偽造的 GitHub儲存庫及搜尋結果的推薦連結，可能被用作惡意軟體的散播管道。使用者應優先透過官方網站、官方文件及官方儲存庫所提供的方式，進行下載與安裝。

第二是盡快更新OpenClaw版本至最新版本，以修補已公開的高風險漏洞。市民亦應審慎安裝第三方「技能」腳本，因OpenClaw平台內建的VirusTotal掃描並非萬無一失。用戶切勿因「技能」腳本的名稱、下載量或說明頁面看似正常，就輕易信任並安裝，以免被病毒或惡意程式入侵系統。

前不久騰訊舉辦的免費安裝活動裏，排隊裝機的人群年齡跨度從2歲一直到60歲，還有不少長輩特意趕來，幫上班沒時間的子女「代養龍蝦」。（OpenClaw）

此外，用戶亦要警惕代理要求執行高風險操作，若代理人工智能要求下載外部工具、貼上終端機指令、安裝驅動、輸入系統密碼或關閉安全防護等高風險操作，必須先驗證此要求是否真實且必要，再行操作。

最後，HKCERT建議機構若評估引入OpenClaw，應把其視為可操作本機資源及外部服務的高權限代理人工智能，而非一般聊天工具，並必需把版本管理、技能腳本審核、端點防護及持續監察納入整體管治措施。