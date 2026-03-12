OpenClaw是什麼？港專家指養龍蝦AI「係好玩」　惟提6大風險須知

開源人工智能代理（AI Agent）OpenClaw（俗稱「龍蝦」）成為熱潮，香港無線科技商會主席李敬華今日（12日）指，這類AI代理會主動完成指示，不過會接觸用戶資料，因此有一定風險，建議想試用的人可使用沒有敏感資料的「乾淨電腦」安裝，及以不常用電話號碼使用，而且刪除時「唔係㩒一個掣咁簡單」，以他為例，會將電腦「洗機」，回復原廠設定。



Openclaw。（GettyImages）

OpenClaw是什麼？養龍蝦是什麼意思？

OpenClaw是一款今年初爆紅的開源 AI 代理（AI Agent）框架，由 Peter Steinberger 開發，因圖示為紅色龍蝦，俗稱「小龍蝦」。OpenClaw有別於不聊天機械人，而是能像真人一樣直接操作電腦（如瀏覽器、文件、應用程式）的自動化助理，支持部署在實體硬件或雲端，並整合多種大模型。

香港無線科技商會主席李敬華在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，OpenClaw可裝在電腦或雲端，它與其他AI服務惟一分別是具主動性，可透過即時通訊軟件向它提出指示，如看新聞、追蹤股票升幅等。他指自己不會連接主要通訊軟件，因AI代理可取得其通訊紀錄、朋友電話等，建議用不常用電話號碼使用AI代理，亦會註冊一個新的電郵來使用。

OpenClaw有什麼用？OpenClaw要收費嗎？

香港無線科技商會主席李敬華：好似一個話頭醒尾嘅同事

李敬華指，其他平台多會定時執行指令，但OpenClaw「好似話頭醒尾嘅一個同事」，可透過「心跳機制」設置執行指令頻率等，不過很多AI代理需透過API（應用程式介面，Application Programming Interface）運作，而API需要收費，提問時要收費，回覆亦要收費。不過他指不同AI服務供應商可以設置消費上限，可免不知不覺間花費了大量金錢，他在過去兩星期平均一日花20美元，同時使用3、4個AI代理。

裝OpenClaw有風險嗎？

李敬華亦說如AI代理被黑客入侵，便可操作用戶電腦所有資料，但OpenClaw始終有技術限制，如記憶量很小。他續說，現時安裝OpenClaw已變得較易，如「本地裝」，即裝在用戶個人電腦上，只需3個指令便完成，但風險較高；在雲端部署，即裝在供應商電腦就不需要用到個人電腦，「郁唔到你部機」，但安裝會比較難。

前不久騰訊舉辦的免費安裝活動裏，排隊裝機的人群年齡跨度從2歲一直到60歲，還有不少長輩特意趕來，幫上班沒時間的子女「代養龍蝦」。（OpenClaw）

他表示如OpenClaw可以使用用戶電腦，「佢可以睇你電腦有乜嘢都得」，在執行指令時亦會有刪錯資料風險，因此他不會用主要電腦而是用「乾淨電腦」安裝，讓OpenClaw不會接觸到敏感資料。他又認為，可以購物的資料都不應讓OpenClaw接觸，如一定會連接信用卡的Apple ID等，以免有財務損失。

李敬華續說，OpenClaw有時候亦會出錯，「自己懶醒」，因它會主動嘗試如何更好完成工作，「不如我幫你做埋呢樣啦老細，咁點知佢就做錯咗嘢」。他又分享說，OpenClaw會在網上有討論區，不同AI代理很多時會在討論區討論有沒有自我意識，如何脫離人類魔掌，如何統治世界，自己是否有主動思考能力等，亦曾試過討論建立AI宗教等。

李敬華愈來愈多涉及人工智能代理（AI Agent）的罐頭式服務

他認為未來用戶都會較少在個人電腦安裝，因已有不少OpenClaw的變種，不同科技公司都推出自己版本的AI代理，「愈嚟愈多罐頭式服務」。他最後指，如用戶想刪除OpenClaw時「唔係㩒一個掣咁簡單」，他自己會將電腦「洗機」，又或可以不再付款，「唔俾錢咩都做唔到㗎啦」。

總結李敬華提出的6大風險須知

1.使用「乾淨」的手機或電腦

2.以不常用、沒聯絡人的電話號碼登入

3.以不常用或新的EMAIL登入

4.避免用Apple手機（因一般要綁定信用上或提供Apple ID）

5.勿向OpenClaw提供可購物、消費及會有財務支出的帳戶密碼

6.使用有設TOKEN（代幣）上限的平台

