單車百萬行本周日青衣舉行　警方凌晨1時起　分階段封閉道路

青衣一帶周日（3月15日）將有單車百萬行及單車嘉年華舉行，警方將在活動當日凌晨1時起，分階段封閉道路，包括青朗公路汀九橋往九龍方向，及青沙公路介乎荔枝角及青嶼幹線。



青衣一帶周日（3月15日）將有單車百萬行及單車嘉年華舉行，警方交代當日封路安排。(警方提供)

「上海商業．博愛單車百萬行2026」將於本周日舉行，同時亦會在香港專業教育學院 (青衣分校) 舉行單車嘉年華。單車百萬行路線將覆蓋青沙公路，南灣隧道、汀九橋及昂船洲大橋嘅行車線。根據主辦單位及警方預計，活動當日將會有約4,000名單車手參加。

為配合活動進行，以下路段將由周日3月15日凌晨1時開始逐步封閉，相關路段封路位置：

1. 青朗公路近大欖隧道出口(九龍方向)

車輛不能駛往汀九橋，駕駛者出隧道後只可靠左駛往屯門公路(九龍方向)。封路期間，新界區既市民前往機場，可考慮使用屯門赤鱲角隧道。

2. 屯門公路 (九龍方向) 往汀九橋既支路

駕駛者不能駛上汀九橋，只能繼續沿屯門公路出九龍

3. 青嶼幹線青馬大橋 (九龍方向)

駕駛者不能靠右駛往青沙公路，但駕駛者仍然可以靠左，經長青隧道、青葵公路往九龍

4. 青衣路近藍澄灣既2號迴旋處往青沙公路既支路

駕駛者不能使用青沙公路昂船洲橋往機場、沙田或九龍

5. 貨櫃碼頭南路近八號迴旋處，駛上青沙公路(沙田方向)既支路

駕駛者只能繼續沿貨櫃碼頭南路行駛

6. 貨櫃碼頭南路近七號迴旋處，駛上青沙公路(機場方向)

7. 青沙公路，即尖山隧道出口，往青衣及機場方向、近荔枝角的青沙公路

駕駛者只能沿靠左既支路駛往九龍

8. 西九龍公路往青沙公路 (機場方向)既支路

駕駛者可使用青葵公路及長青隧道，前往青衣或機場

封路安排將會於當日早上約11時和下午約1時陸續解封，實際解封時間仍須視乎比賽及清理賽道的進度。警方呼籲，實施臨時交通安排時，駕駛者能保持忍讓，預留額外行車時間。警方又呼籲參加者應盡量使用公共交通工具，或大會安排的接駁巴士前往活動地點。