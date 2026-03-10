有片！中環行人天橋又現逾百野鴿封路　目擊者：餵到樓梯block埋

中環天橋再出現逾百隻野鴿「封路」的壯觀場面！有港男日前途經中環街市皇后大道中的行人天橋，拍到逾百隻野鴿堆在天橋樓梯轉角位，「邊個日日喺中環餵鴿餵到樓梯都block埋」，他表示平日經過經常出現大量野鴿，懷疑有人長期餵飼。網民看過影片後認為野鴿多得嚇人，該處是餵鴿重災區，諷刺的是野鴿後方掛着禁止餵飼野生動物及野鴿的橫額。



漁農自然護理署回覆《香港01》表示，自2025年月至今年2月，漁護署就該地點的非法餵飼野鴿問題共接獲26宗投訴，已進行35次巡查，同期，漁護署於中西區就非法餵飼野鴿或野鳥共發出5張定額罰款通知書。



樓主指影片攝於3月5日下午4時50分至5時之間，地點在中環街市皇后大道中的行人天橋，有大量野鴿佔據了樓梯位。（Threads@drunkism.hk截圖）

行經天橋驚見大量野鴿「樓梯都block埋」

樓主在Threads帳號「drunkism.hk」發帖，呼籲「請勿餵飼野生動物」，影片所見，有逾百隻野鴿「佔領」行人天橋的樓梯位置，堆在一起拍打翅膀，疑在爭奪食物，諷刺的是後方掛着警告不准非法餵飼野生動物及野鴿的橫額。他無奈指「究竟邊個日日喺中環餵鴿餵到樓梯都block埋？」，懷疑有人定期餵養，「後面仲要大大塊牌寫住可被檢控罰款」。

諷刺的是後方掛着警告不准非法餵飼野生動物及野鴿的橫額。（Threads@drunkism.hk截圖）

目擊者指平日經過經常有大量野鴿

樓主回應《香港01》表示，影片攝於3月5日下午4時50分至5時之間，地點在中環街市皇后大道中的行人天橋，他指拍片時沒人正在餵飼，但平日經過經常出現大量野鴿。

網民大呼恐怖，「求恐鳥症患者心理陰影面積」、「恐鳥症表示次次經過呢個天橋底都好X驚」、「都唔係恐唔恐鳥，咁多隻係人都驚」。

網民：中環返工咁耐完全唔夠膽行街市後邊條樓梯

不少人認為該位置是餵鴿重災區，「呢條樓梯日日經過，我都唔敢挑戰呢度行落去」、「每次着住suits （西裝）行過都驚佢空降啲屎尿」、「行親呢個位都勁驚中雀屎」、「中環返工咁耐完全唔夠膽行街市後邊條樓梯」、「中環街市附近已經餵咗好多年了，係無X人去理 ！」、「其實漁農署可唔可以做嘢減少啲數量」。

樓主指事發地點是中環街市旁的行人天橋（紅圈示），不少網民指該處長年有大量野鴿出沒，懷疑長期有人餵飼。（受訪者提供／ Google地圖）

網民不滿部份長者喜歡餵鴿，「佢哋認為係做好事，做功德、延長壽」、「咁鍾意餵鴿做好心，不如去幫手掃街執煙頭」、「其實啲人可唔可以唔好餵雀？根本就係搞到佢哋唔識自己搵嘢食。我本身都唔憎呢啲鴿，但自從樓下有幾個阿婆阿伯喺到餵佢哋，多到我係驚」。

餵鴿最高罰款10萬元及監禁1年 1月時已有影片瘋傳

大量野鴿霸佔整個天橋樓梯平台，數隻站在欄杆和天橋頂，平台掛上嚴禁非法餵飼野鴿的橫額。（threads@kurisu.w影片截圖）

2名女途人經樓梯上去，卻驚見野鴿「霸地盤」一幕，無奈站在梯級，同時取出手機拍攝。（threads@kurisu.w圖片）

事實上，今年1月已有網民拍到中環行人天橋樓梯轉角滿布野鴿，當時已引起討論。

中環行人天橋驚見逾百野鴿聚集！霸樓梯途人止步 原因曝光惹眾怒

去年1月至今年2月漁護署35次巡查 在中西區發5張定額罰款

漁護署回覆《香港01》表示，自去年1月至今年2月，署方於該地點就非法餵飼野鴿共接獲26宗投訴，並進行了35次巡查行動。同期，漁護署於中西區就非法餵飼野鴿或野鳥共發出5張定額罰款通知書。

成立「跨部門禁餵執法工作小組」加強執法

為進一步遏止非法餵飼野鴿活動，《2024年野生動物保護（修訂）條例》（《修訂條例》）已於2024年8月1日生效。《修訂條例》將全港禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁一年，以及就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，並擴大執法人員的人選類別等，藉此加強阻嚇力以遏止非法餵飼野鴿活動。除漁護署外，食物環境衞生署（食環署）、康樂及文化事務署（康文署）和房屋署的獲委任人員亦可就非法餵飼執法，以所管轄的場地為基礎參與有關執法行動。

漁護署亦已聯同食環署、康文署及房屋署成立「跨部門禁餵執法工作小組」，透過定期會議檢視和優化禁餵規定的執法策略和執行情況，不斷提升執法成效。漁護署會持續透過工作小組與相關部門保持緊密聯繫，加強執法及宣傳教育，並進一步探討其他可行方法，與相關部門共同防治野鴿聚集所導致的滋擾及環境衞生問題。

