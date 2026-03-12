觀音借庫2026｜馬年吉時吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜須連借3年？

每年農曆正月廿六日是「觀音開庫」的日子，即在今年西曆3月14日。市民除了可以親身到廟宇借庫外，有部份廟宇亦提供預約代客借庫服務。《開罐》為大家整合觀音開庫的吉時吉日、廟宇地點以及宜忌懶人包，想問觀音娘娘「借錢」就要留意喇！



觀音借庫(資料圖片)

觀音借庫2026｜意思

據東華三院網站的資料所指，「觀音借庫」意指觀音菩薩開金庫，借錢於民。起源於明末清初時，廣東民眾於當日舉辦「生菜會」，取生菜與「生財」同音，剛好正月廿六日為白衣觀音誕，民眾同時祈求觀音庇佑財運亨通，生意興隆。至今每年「觀音借庫」仍吸引大批善信前往廟宇，祈求福運、健康、人緣等等。

觀音借庫2026｜開放廟宇

2026年的觀音借庫日期是3月14日（農曆正月廿六日），由於廟宇觀音開庫開放時間有異，詳情可參考華人廟宇委員會網頁以及東華三院網頁。

觀音借庫2026｜借庫後需「還庫」

當中部分亦提供預約代客借庫。而善信向觀音借庫後需於年內「還庫」酬謝神恩，儀式一般在農曆12月舉行。而觀音借庫和還庫儀式，必須連續進行至少3年。

觀音借庫（資料圖片）

觀音借庫2026｜吉日吉時

今年的觀音借庫將於西曆2026年3月14日開始，一般3月13日晚上十一時可到廟參拜。

觀音借庫｜2026年代客借庫廟宇詳情

2026年華人廟宇委員會有13間廟宇開放借庫，此外也有廟宇提供代客借庫服務，大家可以透過電話或Whatsapp登記預約。

【1】紅磡觀音廟

可預約日期：即日起至2026年3月13日止（每日早上9時至下午4時）

預約電話：9159 8272（只供WhatsApp使用）

【2】深水埗三太子及北帝廟

可預約日期：即日起至2026年3月14日 (每日早上9時至下午4時)

電話：9260 9163 (Whatsapp Only)

【3】 土瓜灣天后古廟

可預約日期：即日起至2026年3月14日 (每日早上9時至下午4時)

電話：9105 4128 (Whatsapp Only)

【4】九龍城侯王古廟

可預約日期：即日起至2026年3月14日 (每日早上9時至下午4時)

電話：9727 6719 (Whatsapp Only)

【5】茶果嶺天后廟

可預約日期：即日起至2026年3月14日 (每日早上9時至下午4時)

電話：5626 2792

【6】大坑蓮花宮

可預約日期：即日起至2026年3月14日(至下午４時)

電話：9099 6727（WhatsApp）

【7】灣仔玉虛宮 (北帝廟)

可預約日期：即日起至2026年3月14日 (每日早上9時至下午5時)

電話：2573 2086 / 9869 0733 (Whatsapp Only)

觀音借庫｜東華三院轄下廟宇「觀音開庫」

【1】上環列聖宮

開庫開放時間：2026年3月13日晚上11時至2026年3月14日晚上6時(通宵及一天日間)

地址：上環荷李活道轉上四方街方向行人路

查詢電話：2803 2916或2614 8744

【2】慈雲山觀音佛堂

開庫開放時間：2026年3月14日早上8時至晚上5時(一天日間)

地址：慈雲山沙田坳道慈雲山觀音佛堂平台

查詢電話：69931357或2915 3522

【3】旺角水月宮

開庫開放時間：2026年3月13日晚上11時至2026年3月14日晚上7時(通宵及一天日間)

地址：旺角染布房街近火車橋行人路

查詢電話：2997 1778或2915 3522

【4】油麻地社壇

開庫開放時間：2026年3月13日晚上11時至2026年3月14日晚上6時 （通宵及一天日間)

地址：油麻地廟街/眾坊街休憩花園

查詢電話：2915 3488或2915 3522

觀音借庫｜東華三院網上觀音借庫

東華三院亦宣佈上述4間廟宇(上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇)，繼續舉辦網上「觀音開庫」活動，詳情如下：

1. 市民可於2026年2月17日（正月初一）上午9時至2026年3月13日（正月廿五）正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站，免費登記成為會員，並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

2.已登記借庫服務之市民，可以於2026年3月13日（正月廿六子時）晚上11時起於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果。如需於「觀音開庫」前進行還庫，善信亦可於網上登記，由本院代為進行。

3.市民可選擇於2026年3月19日（二月初一）至2026年4月16日（二月廿九）期間於開放時間內親自到所選廟宇憑確認電郵領取福物，或選擇以平郵方式寄送。如選擇郵寄，福物將會由2026年3月19日（二月初一）起按登記先後次序寄出。

觀音借庫｜9大所需物品

水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶

+ 1

觀音借庫｜7大流程步驟

【1】於觀音衣寶上寫上當日日期、名字、生日及地址

【2】燃點蠟燭，再上九支香，每次三支

【3】奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品

【4】心中誠心默念：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願。」

【5】添香油後火化觀音衣紙，或交給廟祝

【6】到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵

【7】翌年還庫時，將利是或紅咭紙一同與紙寶還給觀音、有借有還

觀音借庫｜9大宜忌

【1】 借庫前後一天，應茹素，忌殺生

【2】出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，及更換乾淨的衣服

【3】借庫時忌衣着光鮮，不可以戴帽，以示尊敬

【4】祭品宜以素菜、生果為佳，數量並無規定，但忌以酒肉作供品

【5】 參拜時忌有嬉戲之意或不敬，應保持誠心

【6】借庫時不應只顧個人利益，願望以向善為佳

【7】祈願不可存貪心之意，忌要求過多，亦不可祈求違法之事

【8】抽中的開庫利是銀碼最好別告訴他人，以免影響靈驗效果

【9】利是應隨身帶備，保平安吉利。若是為公司或家庭求的利是，則應放在神檯供奉

同場加映：盲眼龍婆又中？曾預測2026年戰火燒至中東 即睇最新4大預言

美國與以色列自2月28日聯手對伊朗發動大規模軍事攻擊，引發國際高度關注。翻查以往預言家的預言，原來保加利亞盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）（1911年1月31日—1996年8月11日）曾預測2026年世界戰火會從東歐燒至中東地區，有不少網民驚訝其預言相當精準！

其實盲眼龍婆過去也曾精準預測過黛安娜王妃去世、911恐襲、英國脫歐、COVID-19疫情，對於2026年除預言中東戰火之外，還有3大預測，包括指2026年會有毀滅性天災、地緣政治力量轉移，而人工智能（AI）的興起更會永久影響人類的工作與生活！👉👉👉盲眼龍婆又中？曾預測2026年戰火燒至中東 即睇最新4大預言