油價升｜環境局將約見本地車用燃油供應商　促披露價格變化等數據

中東局勢緊張，油價持續上升。環境及生態局今日（13日）向本地主要車用燃油供應商重申，他們加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據。環境及生態局已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定，並將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。



中東局勢緊張，油價持續上升。（鄭子峰攝）

當局稱，能源對香港的經濟和社會運作攸關重要，政府在能源方面的的首要目標是保障香港能源供應穩定。鑑於中東地區的局勢，政府已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定。

當局續指，原油與成品油是不同的產品，因此在中東地區局勢影響下國際原油價格的變動，與車用燃油零售價的調整未必同步。例如倫敦布蘭特原油曾在上星期下跌約兩成，但同期無鉛汽油及柴油的成品油價（普氏平均價）仍然上升約兩成。當局促本地主要車用燃油供應商加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。(鄭子峰攝)

當局表示，會繼續密切留意地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應的情況，保障香港能源供應穩定。