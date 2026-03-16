蘋果日報有限公司被兩員工申請清盤案　高院今撤銷呈請

壹傳媒有限公司於2021年遭頒令清盤，旗下的蘋果日報有限公司則於2024年被兩名前員工提出清盤呈請。案件今(16日)在高等法院再訊，法官陳靜芬因應蘋果日報有限公司和兩名前員工的申請，撤銷呈請。



兩呈請人曾向勞審追討工資

兩名呈請人：陳漢榮和楊于澄，他們以債權人身份要求頒令蘋果日報有限公司清盤。資料顯示，陳漢榮曾向勞資審裁處申索工資等。

蘋果日報有限公司的清盤呈請，今在高等法院獲撤銷。(黃浩謙攝)

官稱應蘋果及兩員工申請撤銷呈請

案件今處理時，呈請人和蘋果日報有限公司沒有派代表到庭。法官指，因應蘋果日報有限公司和兩名前員工的申請，撤銷呈請。

涉案公司亦被裁定串謀罪成

蘋果日報有限公司為黎智英涉勾結外國勢力案的其中一名被告，經審訊後被裁定一項串謀發布煽動刊物和一項串謀勾結外國勢力罪成，遭判處罰款300萬4500元。

案件編號：HCCW216/2024