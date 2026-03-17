涉收賄兼向同事派利市助學生入讀碩士　科大前講座教授劉紅斌遭控

廉署周一（16日）落案起訴香港科技大學時任海洋科學系講座教授劉紅斌，指他涉嫌從友人收賄4萬元，兼向兩名海洋科學系職員分別提供5000元及1000元利市，以協助一名學生入讀科大碩士課程。該兩名科大職員拒絕接受利市後向校方匯報事件，劉紅斌與友人林珮玲同被控賄賂，兩人均獲准保釋，以待明日(18日)在觀塘裁判法院答辯。



時任科大海洋科學系講座教授劉紅斌被廉署起訴。（資料圖片/科大圖片）

兩名被告准保釋 明日觀塘裁判法院答辯

廉署指63歲的劉紅斌為時任科大海洋科學系講座教授，他與其友人、60歲的林珮玲同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，廉署指，兩名被告均獲廉署准予保釋，以待明日在觀塘裁判法院答辯。

劉紅斌涉收友人4萬元賄款助一學生獲其任課程主管的碩士課程取錄

廉署指，2025年3月至5月案發期間，劉紅斌是理學碩士（環境健康及安全）的課程主管，負責審閱課程的入學申請及與申請人進行面試以決定取錄名單。其中一項控罪指，劉紅斌涉嫌從友人林珮玲接受賄款4萬元，以協助一名學生在2025/26學年獲該碩士課程取錄。

劉涉嫌向負責收生的兩名學系職員分別提供5000元及1000元利市

另外兩項控罪指，劉紅斌涉嫌向負責收生事宜的兩名海洋科學系職員分別提供5,000元及1,000元利市，以協助該學生獲課程取錄及處理取錄事宜。該兩名職員拒絕接受，並向科大匯報事件。

廉署：該學生學歷不符入讀課程基本要求 最終沒有獲取錄

廉署接獲貪污投訴而展開調查，發現有人涉嫌要求林珮玲協助該名學生入讀上述碩士課程，林珮玲遂尋求劉紅斌協助。廉署調查發現，該名學生的學歷並不符合入讀該碩士課程的基本要求，他最終沒有獲取錄。