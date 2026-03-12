廉署證監會打擊內幕交易拘8人 涉泄配股機密消息以沽空股票獲利
撰文：石國威
出版：更新：
廉政公署今日（12日）公布與證券及期貨事務監察委員會（SFC）於過去兩日（10及11日）展開代號「Fuse」聯合行動，打擊內幕交易及貪污個案。聯合行動中，廉署與證監會人員搜查14個地點，當中廉署拘捕6男及2女，年齡介乎35至60歲。被捕人士包括兩間持牌證券公司的高層、持牌對沖基金管理公司高層以及一名中介人等。
廉署公布指，有關持牌證券公司的高級主管涉嫌收受持牌對沖基金管理公司超過400萬元賄款，在若干在港上市公司配售安排等機密資訊公開披露前，泄露有關公司的配股機密資訊。
該對沖基金公司憑有關內幕消息，在市場上沽空相關股票或訂立沽空股票互換合約，為其對沖基金建立淡倉，而當配股消息公布後，相關股票的股價下跌，該對沖基金據指從其空頭部位獲利約3.15億元。
廉署指，有關聯合行動源於證監會最初對涉嫌內幕交易活動的調查，該調查揭露潛在的貪污行為，隨後案件移交至廉署調查涉嫌貪污，證監會則集中調查《證券及期貨條例》下的內幕交易和其他不當行為。廉署和證監會指，由於調查仍在進行中，將不再發表任何評論。
