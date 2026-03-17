保安局宣傳禁毒　郭富城籲用禁毒口號「一齊企硬唔take嘢」打招呼

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）今日（17日）在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。保安局局長鄧炳強聯同榮譽禁毒專員郭富城等嘉賓一同出席，郭富城帶領宣讀口號「聽我講，一齊企硬唔take嘢」，並指口號是「2026年潮語」，呼籲大家今年以此作為打招呼的方式。



保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）今日（17日）在尖沙咀海港城海運大廈舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳活動。「榮譽禁毒專員」郭富城（左三）和保安局局長鄧炳強（右三）出席。（政府新聞處圖片）

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會今日（17日）在尖沙咀海港城海運大廈舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳活動。保安局局長鄧炳強（右）與「榮譽禁毒專員」郭富城（左）對談，分享新禁毒宣傳短片的拍攝理念。（政府新聞處圖片）

鄧炳強：將對抗毒品依托咪酯誘惑帶到新階段

保安局局長鄧炳強和郭富城今（17日）聯同禁常會主席李國棟醫生、署理保安局常任秘書長莫君虞等人出席活動，並為全新禁毒宣傳短片首播儀式主禮。

保安局局長鄧炳強在活動中致辭，政府今次以陽光、有型及正能量形象，鼓勵市民主動選擇健康生活，遠離毒品，將對抗毒品依托咪酯誘惑帶到新階段。

郭富城：青少年因無知或貪圖販運依托咪酯令人憂慮

「榮譽禁毒專員」郭富城表示，留意到有青少年因一時無知或貪圖金錢利益而吸食或參與販運依托咪酯，情況令人憂慮，亦令他深感有責任運用自身影響力，加強禁毒信息的傳遞。

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會今日（17日）在尖沙咀海港城海運大廈舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳活動。「榮譽禁毒專員」郭富城（前排右二）與「青年校園禁毒大使」代表和參與拍攝的年輕舞者自拍。（政府新聞處圖片）

新宣傳短片帶出「依托咪酯 一次都唔好試」信息

郭富城特意邀請多名熱愛舞蹈的年輕人參與拍攝新宣傳短片，以他們追尋夢想的努力與堅持，提醒青少年在成長路上要堅守正確信念、拒絕毒品誘惑，帶出「依托咪酯 一次都唔好試」的信息，並呼籲大眾「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」。他相信該口號將是「2026年潮語」，呼籲大家今年以此作為打招呼的方式。

「榮譽禁毒專員」郭富城（前排中）於活動上，帶領「青年校園禁毒大使」和年輕舞者展示特別版禁毒口號和禁毒新舞步。（政府新聞處圖片）

郭富城在活動上亦與「青年校園禁毒大使」代表及參與拍攝的年輕舞者交流，聽取禁毒大使如何在校園推廣禁毒信息及年輕舞者講述參與拍攝的體會。他隨後帶領十多位青年校園禁毒大使和年輕舞者，現場示範由他親自創作的禁毒新舞步，展示青年世代向毒品說不的決心。

禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席吳守基（左）在活動中公布禁毒處2026年四項公眾教育重點項目。（政府新聞處圖片）

除首播全新電視宣傳短片，當局亦在活動中公布禁毒處2026年4項公眾教育重點項目。當中包括將於下月起在港九新界多個商場及學校巡迴舉行的「快閃抗毒遊戲攤位遊戲」，以及於4、5月分別在港九及新界舉辦的「健康『伽』倍親子抗毒日」。