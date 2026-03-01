王嘉爾應保安局邀請拍防火片　鄧炳強：Well done｜政壇諸事町

熱衷拍創意短片的保安局又有新作，今次邀請到韓團GOT7香港成員、男星王嘉爾，拍片宣傳消防安全知識。王嘉爾在片中說消防安全很重要，「要幫手宣傳當然冇問題」，並介紹5個消防貼士。短片分上下集，有份出鏡的局長鄧炳強，大讚成功邀請王嘉爾的小編「Well done」！不少粉絲前往鄧炳強Facebook留言，感謝他「慧眼識英雄」，還有人要求各大社媒平台輪播短片。



鄧炳強對拍片人選提出5個要求。（鄧炳強Facebook截圖）

鄧炳強點名請王嘉爾拍片：要紅遍全世界！

保安局前日（2月27日）在Facebook發布上集，有份出鏡的鄧炳強對小編「下達指令」，要請到「形象正面、帥哥美女、有型、紅遍大中華、紅遍全世界」的人士拍片宣傳消防知識，最終點名要請王嘉爾。

今天（3月1日）下集發布，王嘉爾亮相介紹了5個消防貼士，包括防火門要常關、不阻塞逃生通道、學識用消防設備，使用滅火筒和消防喉轆的八字口訣「拔、瞄、按、掃」及「破、轉、拉、射」。

短片獲粉絲留言

鄧炳強在下集留言大讚小編「Well Done」，但就揶揄小編「（速度）比想像中慢咗啲，都叫完成到」。翻查王嘉爾Instagram，截至目前有3,324萬位粉絲，下集發布至今六小時，鄧炳強的Facebook吸引了不少粉絲留言：「多謝局長慧眼重英雄」「真係找到Jackson宣傳消防安全」「各大社媒平台輪播好麼」。