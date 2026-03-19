宏福苑聽證會．最新｜陸啟康：還原證據或令死者家屬不安但有必要

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，透過證人的口述證供、書面陳述等釐清大火的相關事實，查找大火起因、維修工程是否涉及圍標或不當合謀、監督有否疏忽等各方責任，並審視現有制度和法例等，在9個月內提交報告。



由政府成立、高等法院原訟法庭法官陸啟康任主席的獨立委員會今起至4月2日的第一輪聽證會有8場，聽取宏福苑火災相關證據，聽證會主場地中環展城館和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民。宏福苑獨立委員會最新消息，持續更新。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【09：55】有宏福苑居民進入展城館會場前表示，希望聽證會能夠尋找真兇，直言：「政府應該有份㗎，係罪人之一，所以必須要摷嗰啲官員出嚟，要炒啊，完全無道過歉，必須要道歉。」

3月19日首場宏福苑獨立委員會聽證會，有宏福苑居民進入展城館會場聽前表示，希望聽證會能夠尋找真兇。（黃學潤攝）

【09：42】申請及被接納為聽證會涉事方的宏福苑第十二屆法團（大火發生時時任法團）主席徐滿柑到場。

【09：40】獨立委員會主席兼原訟庭法官陸啟康，委員：行政會議成員陳健波、港鐵董事局前主席歐陽伯權到場。

宏福苑獨立委員會聽證會在哪舉行？

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，今早在中環展城館舉行首輪共8場聽證會。聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。

宏福苑獨立委員會首輪聽證會程序是什麼？

聽證會，將先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數日，其後委員會將聽取證人口述證供，包括宏福苑居民。

宏福苑獨立委員會聽證會可旁聽嗎？

聽證會提供約360個公眾人士旁聽名額，約一半會優先分配予宏福苑居民。

委員會至周三（18日）公布38個參與聽證會的涉事各方名單，當中有7名宏福苑居民，14 名前法團成員，亦包括宏福苑的大維修顧問公司「鴻毅建築師樓」董事、大維修承建商「宏業建築工程」兩名董事及授權簽署人，以及曾參與投標的「中華發展工程」董事。

2026年2月21日的宏福苑。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑獨立委員會職責範圍是什麼？

去年12月政府委任獨立委員會時，提出委員會有4項職責範圍：

1)就大埔宏福苑起火、火勢迅速蔓延和造成的人命傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災發生的情由；大廈配置的消防裝置及設備，及其有效運作的監督和責任問題；有關的樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否足夠；

2)針對樓宇維修工程，現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；各環節的監管人員（包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等）的角色和責任承擔；和上述問題相關的責任。針對大型樓宇維修工程，審視相關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連、有否涉貪圍標、違規招標等問題；3

3) 檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠；

4）就上述問題提出改善建議。

獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片／羅國輝攝）

圖輯：2026年2月21日的宏福苑

