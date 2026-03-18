初中地理改革｜擬加國家發展元素　培育學生「欣賞祖國壯麗河山」

教育局擬修訂初中地理科課程，今日公布新課程框諮詢文件，計劃增加國家地理元素，讓學生認識中國地理特徵、最新發展、面對的挑戰與策略，「並自然連繫國家安全教育」。詻詢框架提到，透過新課程，學生應能「欣賞祖國壯麗河山，感悟祖國經濟」，社會的發展成就，建立國民身份認同，培養對國家的歸屬感，增強國家主權意識。教育局鼓勵各校下學年試行，並計劃在2027/28學年於中一正式推行。



修訂後的課程將在多個單元增加國情元素，以中一首個單元「區域與疆域」為例，框架建議教師運用電子地圖，與不同國家的面積作比較，突顯中國的幅員遼闊，並讓學生理解保衛國土的重要性，增強維護國家統一與領土完整的意識。



教育局修訂初中地理科課程框架，在多個單元增加國家地理元素。（資料圖片篇）

學習中國的世界「區位」與疆域特徵

教育局向中學發通告，宣布以「探索區域、培養素養、共築未來」為理念，修訂初中地理框架，包括增潤國家地理元素。課程框架指，學生應能透過新課程，「欣賞祖國壯麗河山，感悟祖國經濟、社會的發展成就」，以及對全球可持續發展的貢獻，從而建立國民身份認同，培養對國家的歸屬感、認同感和自豪感，增強國家主權意識。

修訂後的課程，將在許多單元中都有加入國家元素。以中一首個單元「區域與疆域」為例，學生需學習中國在世界上的區位與疆域的特徵，以及省級行政區劃等。課程建議教師可運用電子地圖，與不同國家的面積作比較，突顯中國的幅員遼闊。

框架指，課程藉此幫助學生了解中國地理背景與區位優勢，充分認識到香港是中國的一個特別行政區，從而理解中國疆域遼闊及保衛國土的重要性，增強維護國家統一與領土完整的意識。

建議學習內地如何救災 對國家貢獻感自豪

在中二課程「自然災害」中，學生則需學習國際救災工作，包括中國如何協助其他國家救災。就相關的教學與活動，課框建議「上網搜集資料，明白中國在聯合國國際搜索與救援諮詢團的貢獻，並對國家所作出的貢獻感到自豪。」

教育局局長蔡若蓮昨日在社交媒體表示，現行的初中地理課程已推行超過10年，須與時並進，進行檢討及修訂，深化學生對國家地理的理解。她指，初中地理科讓學生從國家視角理解世界，對接國家「十五五規劃」，抓緊國家和不同地區的發展機遇。

其餘修訂内容包括重整課程設計模式和組織，每一級均衡地包含三個單元，不再區分必修與選修單元，整個課程共設九個單元，學生須於三年內順序修讀所有單元。

此外，新課程將加強實地考察，學校每學年需預留2至4小時，安排至少一次探究式實地考察；課程框架亦建議學校善用數字科技，特別是地理資訊系統和人工智能工具，輔助進行探究式學習。