亂過馬路｜警方觀塘1小時捉3人衝紅燈　遭票控外傭稱急帶外賣回家

警方昨日( 17日）起展開為期兩星期的執法行動，打擊行人亂過馬路等行為。警方今午（18日）在觀塘亂過馬路黑點協和街一帶執法，約一小時內有三人因在紅燈期間橫過馬路而獲發告票。



其中一名衝紅燈者為來港工作數月的外傭，被警員截停後解釋因急於帶外賣回家予僱主而亂過馬路，她連聲向警員道歉，但無奈仍獲發告票。



警方昨日( 17日）起展開為期兩星期的執法行動，今午在協和街一帶，1小時內有3人衝紅燈，多人在綠燈閃爍期間過馬路。（湯致遠攝）

警方昨日( 17日）起展開為期兩星期的執法行動，今午在協和街一帶，1小時內有3人衝紅警方今午在觀塘亂過馬路黑點協和街一帶執法，一小時內有3人衝紅燈被票控，多人在綠燈閃爍期間過馬路收警告。（湯致遠攝）

警方今午在觀塘亂過馬路黑點協和街一帶執法，一小時內有3人衝紅燈被票控，多人在綠燈閃爍期間過馬路收警告。（湯致遠攝）

多人在綠燈閃爍期間過馬路被警員口頭警告

警方昨日起至3月31日，展開為期兩周代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛及行人亂過過馬路行為。

今日下午約2時30分在協和街一帶，多名警員在場執法，約一小時內，三人因在紅燈期間橫過馬路獲發告票，最高罰款2,000元；多人在綠燈閃爍期間過馬路，被警員口頭警告。

一名數月前來港工作的外傭在紅燈期間過馬路，被警員截停。被警員問及是否有留意交通燈，她說有，解釋因急於帶外賣回家給僱主，故衝了紅燈過路。她一臉驚恐，連聲向警員道歉。其後，警員要求她提供地址，她隨即致電女僱主，最終女僱主到來，協助登記地址，再帶同離開。

一名數月前來港工作的外傭在紅燈期間過馬路，被警方票控。（湯致遠攝）

附近居民李伯伯在紅燈期間橫過馬路，警員其後將他截停，要求他提供身份證及地址，稱是要向他發告票。被問及為何紅燈期間過馬路，他指因車輛已停下。談及罰款，他無奈一笑。

附近居民李伯伯在紅燈期間橫過馬路，指因車輛已停下。（湯致遠攝）

附近居民李伯伯在紅燈期間橫過馬路，警員其後將他截停。（湯致遠攝）

行人不遵從交通燈指示過路會被票控罰款$2000

據警方統計數據，去年致命交通意外死亡人數為96人，其中行人死亡人數達52人，較2024年上升24%。根據法例，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2,000元。