打斜過馬路︱今年增至15個路口　陳美寶稱可慳三成步距和時間

運輸及物流局昨日（6日）公布的《運輸策略藍圖》，「對角行人過路處」今年將新增至15個，沙田威爾斯親王醫院對開銀城街和插桅杆街交界、石門站安明街和安睦街交界、將軍澳寶邑路和唐俊街交界路口會率先於今年內完成，未來會訂立設計標準及指引以便日後擴大應用。



局長陳美寶今日（7日）在網誌表示，新設置的對角行人過路處將有效減少市民的步行距離及時間，預計平均縮短約三成，當局會找出平衡人流及車流的方案。



2024年8月2日，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處開放使用。（資料圖片/吳美松攝）

威院石門將軍澳率先完成

陳美寶今日發表網誌，指廣受市民歡迎的「對角行人過路處」，今年起會擴展至15個合適路口。她表示，早前在將軍澳視察，考察了寶邑路與唐俊街交界的路口運作，她引述同事解釋指因對角距離長，加設對角行人過路處需延長行人綠燈時間，調整現有路口布局及燈號運作的同時，亦要顧及車流，當局會找出平衡人流、車流的方案。

她續稱，數據顯示15個對角行人過路處設立後，市民的步行距離及時間將較原來直角過馬路平均縮短約三成。昨日公布的藍圖指，沙田威爾斯親王醫院對開銀城街和插桅杆街交界、石門站安明街和安睦街交界、將軍澳寶邑路和唐俊街交界路口會率先於今年內完成。

15個路口當中，有兩個在港島，包括渣華道/書局街、卑路乍街/北街；5個在九龍，包括旺角西洋菜南街/山東街、觀塘鴻圖道/駿業街等；8個在新界，包括大埔太和路/翠樂街、屯門鄉事會路/青賢街等。藍圖又指，局方會訂立設計標準及指引以便日後擴大應用。

2026年起，在全港推行的15個對角行人過路處。（運輸及物流局網頁）

此外，陳美寶也談及智慧公交的發展，表示希望能在公交運輸中引入需求導向模式，尤其是在乘客需求分散或客流較少的地區，讓營辦商可以根據實際需求調整路線及班次。未來，市民有望透過手機應用程序預先提出行程需求，營辦商則根據即時交通狀況制定合適的行車路線。

運輸及物流局局長陳美寶到訪將軍澳，實地觀察寶邑路和唐俊街交界的路口運作，了解對角行人過路處的未來落實情況。（運輸及物流局網頁）

她續稱，智慧交通基金已資助一家研發公司，於一條公共小巴路線在2026年年中測試此模式的相關技術及實際操作。當局未來會積極與專營巴士營辦商探討在不同場景應用需求導向模式，在一些特定的專營巴士路線，例如機場通宵線等進行測試的可行性。

針對提升交通效率，陳美寶表示，政府正在推展「實時交通燈號調節系統」，將擴展至約50個獨立燈控路口，並於新發展區的合適新建路口推行。她指出過去的測試顯示，系統能減少平均等候時間約5%至10%。