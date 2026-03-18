油價升｜九巴工會不滿駕駛吉車要關冷氣　運輸署：指示僅呼籲性質

中東局勢不明朗，油價持續高企。繼早前城巴向員工發指引，要求非載客時關掉空調等，九巴於昨日（17日）亦向員工發內部通告，要求員工「在可行情況下」，在非載客行程時段包括在駕駛「吉車」時，應關掉車廂空調，開啟駕駛室車窗通風。



汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會今（18日）發表聲明回應，指有關要求嚴重忽視各區路線在人多車多下產生空氣十分混濁的問題，又指天氣酷熱時，僅靠打開窗來駕駛車輛，會令司機「吃不消」，導致中暑發交通意外。



工會指，已促請運輸署及勞工處監督巴士公司改善前線員工的工作條件。運輸署表示，向巴士公司了解，相關指示只屬呼籲性質，車長可視乎實際情況作出調節。



九巴於昨日亦向員工發內部通告，要求員工在非載客行程時，關掉車廂空調。（資料圖片/歐嘉樂攝）

九巴於昨日亦向員工發內部通告，要求員工在非載客行程時，關掉車廂空調。（Facebook@載空國際）

有人將九巴內部通告上載至社交平台，指因近日燃油價格暴漲，為節約燃油消耗，同時保護環境減少碳排放，公司要求巴士車長遵行以下三點：

1. 除非即時開出或須即將接載乘客，否則必須關掉引擎；切勿空轉巴士引擎，浪費燃油。

2. 駕駛時應避免突然加速或煞車，除可避免加速燃料消耗外，同時亦可增強安全駕駛表現。

3. 在可行情況下，於私牌時（非載客行程時）關掉車廂空調，並可開啟駕駛室車窗以保持空氣流通。



九巴於昨日亦向員工發內部通告，要求員工在非載客行程時，關掉車廂空調。（資料圖片）

工會指措施嚴重忽視人多車多下空氣混濁的問題

就該張通告，汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會發表聲明，指公司以環保為理由要求所有私牌行車時必須關掉冷氣和改為開窗，嚴重忽視現時各區路線在人多車多下產生空氣十分混濁的問題。

工會指，在天氣酷熱時，僅靠打開窗來駕駛車輛，會使車廂十分悶熱，導致車長不斷流汗和身體不適。工會又提到，九巴制服有大部份用黑色布料製成，在吸熱關係下更加劇上述問題的嚴重性，使很多前線車長都感到吃不消。在日常運作中，巴士也經常在露天暴曬，所以在冷氣和鮮風不足下，很可能導致車長中暑和出現交通意外。

工會續指，已促請運輸署及勞工處監督巴士公司改善前線員工的工作條件，包括把車廂冷氣調至23度，開滿風速令空氣流通。對於「慳油計劃」，工會期望，公司將其中節省下來的資源，優先在每輛巴士的駕駛座位前安裝一把風扇供車長使用，在財政仍有富餘的情況下，也應將減省下來的燃油開支和所有前線員工一起分享。

運輸署：指示只屬呼籲性質 車長可視乎實際情況調節

運輸署回覆指，留意到九巴及城巴最近分別向車長發出內部通告，隨即向巴士公司了解，得悉內部通吿旨在提醒車長須按一貫要求，於車輛在車站停定時切勿空轉引擎，以及在駕駛時應避免急速加速或煞車。

運輸署提醒巴士公司應與員工做好溝通，並在不影響乘客服務及安全駕駛的前提下，人性化處理車長的工作安排。據運輸署向巴士公司了解，相關指示只屬呼籲性質，車長可視乎實際情況作出調節。