宏福苑聽證會｜發泡膠封窗　消防稱非其管　ICU未試就指可阻燃

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，會上提到封窗發泡膠板的問題。獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃指指，有居民兩次向消防處投訴發泡膠板不具阻燃特性，但消防處回覆不屬其管轄範疇。委員會引例指消防有責任就防火措施提供意見，存疑「這是否恰當？」稍後會討論。

杜又引述房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平證詞，指曾向顧問謝先生了解發泡膠問題，獲回覆不屬建築工程，不須符合阻燃要求，但謝否認曾有接受口頭諮詢，又指自己對使用發泡膠材料非常謹慎，不認為是可接受的做法。杜指雙方陳述有衝突，會再驗證。此外，ICU亦在沒測試或索取阻燃報告下，回覆1823投訴稱得知承建商正試用具阻燃熛準的發泡膠板。



《香港01》宏福苑五級火專頁

12月1日在大埔宏福苑可見，一些窗簷擺放了鋪設外牆的紙皮石，部份無爆破玻璃窗留有一條條膠紙，料是用來黏貼發泡膠板。（夏家朗攝）

消防處兩收投訴 稱不屬其管轄範疇

2024年9月23日，消防處收到1823轉介的居民黃先生投訴，指F、G、H座旁存放大量發泡膠，有居民自行測試發現易燃，不具阻燃特性。消防處在9月25日派員到場檢查發泡膠囤積投訴，發現一定數量的發泡膠板，但回覆「not an irregularity concerning the FSD（不屬其管轄範疇）」，消防即日結束調查。

兩周後，即2024年10月4日，管委會副主席麥志雄再次向消防處投訴，指大部份窗戶都被發泡膠板遮蓋，有高風險，相當易燃。消防處回覆指這非其處理範疇，建議投訴人向屋宇署尋求意見。

杜引述《消防條例》第7條，消防處有責任按情況所需就防火措施及火警危險提供意見。基於上述條例，消防處就發泡膠投訴的處理，委員會存疑「這是否恰當？」杜指稍後會討論。

2024年9月，大埔宏福苑外出現一批發泡膠板。（宏福苑居民提供）

ICU古小平及顧問Franco Tse說法有衝突將驗證

2024年9月25日，房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平曾到宏福苑，見到發泡膠板存放在地面及貼在窗戶上。

杜引述古小平證詞指，古向屋宇署借調的顧問Franco Tse 謝先生查詢，獲謝告知使用發泡膠不屬建築工程，不須符合阻燃要求，故不會視其為未經批准的建築工程。而謝的證詞則指，無印象古小平向他作過口頭諮詢，按政府公務員慣例，若涉及生命安全的問題須書面紀錄，沒有書面紀錄對其可能不公平。

對於古稱謝告訴他使用發泡膠無規定禁止，謝稱從專業角度睇，不會認為是安全做法。他指自己曾研究過2017年倫敦格倫菲爾大廈火災，該火的關鍵是外牆材料有易燃發泡膠，因此他對使用發泡膠材料非常謹慎，不認為是可接受的做法。

杜指，雙方的陳述表面看來有衝突，要在聽證會上驗證。杜又指，ICU似乎認為發泡膠是臨時，不受法例規管，因但本案的發泡膠用了 15 個月。委員會將研究ICU 立場 ，對相關法例理解是否正確、法規是否要嚴格執行。杜存疑稱：「點解冇人住嘅大廈受到嘅保障，比起有人住嘅大廈為高？」

ICU沒測試或索取阻燃報告下回覆1823投訴

另外，杜指出，2024年11月14日，ICU房署屋宇保養測量師劉嘉敏曾回覆1823，指得知承建商正試用具阻燃熛準的發泡膠板。但杜指，ICU 連用打火機做簡單測試都沒有，亦無證據見到ICU 曾向承建商索取過相關合規文件。ICU在 2024年11月至2025年6月進行4次現場巡查，但無留意易燃發泡膠板。