宏福苑聽證會｜非阻燃發泡膠遮窗　宏業知風險堅持用　後疑混合用

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，會上揭露承建商宏業建築公司明知遮蔽窗戶的發泡膠板並不阻燃，但仍堅持繼續使用。獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃指，工程會議紀錄上可見宏業曾指隔板在保護上不及發泡膠理想，而堅持使用，杜亦推斷宏業似乎將有阻燃，和無阻燃物料混合使用。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

宏福苑大火中，曾揭示有單位窗戶以易燃發泡膠封窗，杜淦堃在開場陳詞中初步交代有關情況。他表示，不論規則如何理解，使用易燃臨時材料，應受合適監管，而一開始承建商宏業是明白發泡膠有風險。

宏業擬用發泡膠 鴻毅著自行考慮風險

杜淦堃引述2024年6月17日的工程會議紀錄，宏業建議使用發泡膠，指隔板在保護不及發泡膠理想，工程顧問鴻毅回覆稱，如承建商堅持使用發泡膠，必須自行考慮風險及制定應變方案。2024年7月17日，宏業致函鴻毅，指在前一天的工作會議上已批准使用發泡膠板覆蓋窗戶，但委員會未找到相關的工程會議紀錄。在2024年7月18日，鴻毅簽署函件，確認批准使用發泡膠板。

2024年9月，大埔宏福苑第一批封窗發泡膠送抵屋苑，包裝顯示聲稱是德國牌子「塔普菲」的「CO2生態健康地暖板」。該德國公司正確拼寫是「TAPFER」，包裝印錯成為「TAPEER」。（宏福苑居民提供）

同年8月及9月，負責宏泰閣、宏建閣、宏昌閣外牆粉飾工程的分包商「海德營造」，分3次向供應商「湖北宇博節能新材料」落訂的3批發泡膠板。其中，9月19日下訂的發泡膠，標明為「非阻燃」，雖然另外兩訂單未知是否阻燃，但單價一樣，均是每平方米350元。

杜續指，「海德營造」的聯繫公司「恆豐營造工程」，老闆是嚴楚基，將部分發泡膠轉售予「新南方」，「新南方」是宏志閣、宏盛閣、宏新閣的外牆工程二判，相信發泡膠板亦有在上述三廈使用。

2024年9月13日，大埔宏福苑居民實測第一批封窗發泡膠，證實燒得着，但上載fb群組後，得不到承建商、政府部門的關注。（宏福苑居民交流群組facebook）

杜認為管委會主席徐滿柑及宏業何建業

均知發泡膠板無阻燃保證

管委會其後收到居民片段，見到發泡膠板可燃。宏業代表指，發泡膠不會因煙頭燃燒，如明火燒則另作別論，其後亦透過WhatsApp指如用明火點燃，當然會令好多物料燃燒，包括竹棚或棚網，及發布一段影片，顯示以煙頭點燃發泡膠片，並不易燃。

聽證會上又展示出2024年10月2日，法團管委會主席徐滿柑與宏業董事何建業的WhatsApp對話紀錄，何稱居民對發泡膠板有很大意見，徐則問可否找到「無咁易燃」的發泡膠板，何回應指即使「無咁易燃」，都不能擔保可以阻燃。

徐滿柑其後又著對方「影嗰時唔好咁流」，何又稱第二、三期可轉用，但第一期無法更換。杜淦堃認為，徐滿柑與何建業均知道發泡膠板無阻燃保證，舊的亦沒有阻燃能力。

大埔宏福苑第二批運抵工地的發泡膠板，是「武漢漢塑新材料有限公司」生產的「擠塑保温板（XPS）」，現場相片的合格證書顯示，符合的中國標準包括阻燃性。（宏福苑居民提供）

宏業10月曾用打火機測試新一批發泡膠板 未能點燃

杜綜合證供指，2024年10月起，負責宏仁閣及宏道閣外牆維修的分包商承造工程有限公司，從供應商「武漢漢塑新材料有限公司」取得一塊有「湖北省建築材料節能檢測中心」簽發阻燃檢測報告的發泡膠板樣本。同年11月，「海德營造」向武漢漢塑新材料訂購新一批發泡膠板，今次訂單有列明「阻燃」，單價是之前購買的非阻燃發泡膠板兩倍以上。

在2024年10月9日的工作會議上，宏業代表指，當新一批發泡膠送達後，會以火作測試。在2024年10月26日，新一批發泡膠板送到，宏業即場用打火機測試，是不能點燃。

10月後訂購發泡膠板列明「阻燃」 杜料阻燃及非阻燃混合用

杜推斷，2024年10月後訂購的發泡膠板，只安裝在尚未裝板的大廈，宏業似乎將有阻燃和無阻燃物料混合使用。杜指，詳情有待專家向委員會說明。

杜淦堃表示，委員會將聽取專家意見，探討發泡膠是否促使火勢蔓延單位的原因，因發泡膠封窗，遮蓋室內住戶視線，令他們不知外界情況，影響疏散。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

