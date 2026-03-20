貿發局論壇匯聚全球電商及品牌領袖　逾1,700名業界參與

由香港貿易發展局主辦的MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇）及 eTailingPulse（亞洲電子商貿論壇）於香港會議展覽中心舉行，吸引來自22個國家及地區的超過1,700名業內人士參與。



香港貿發局總裁張淑芬於開幕致辭時表示隨着數碼科技迅速發展，電子商貿全面重塑市場格局，改變企業接觸消費者、交易及業務擴充模式。隨之而來的AI 驅動個人化體驗到社交電商，企業面對前所未有的變革，亦可從中發掘龐大機遇與增長。今屆論壇以Generate New Growth為主題，協助業界以嶄新思維、創新科技及大膽策略，把握電商帶來的機遇，推動下一波發展。

今屆論壇請來超過85位來自全球的電商專才、品牌領導人、營銷專家及創新企業代表，分析電商創新領域、環球營銷趨勢與消費新機遇，當中包括韓國 Olive Young 首席營運官李鎭熙、YSL Beauty（聖羅蘭美妝）全球零售設計總監Krzysztof Andrzej Kowal、前 LVMH 北美區主席Pauline Brown等。

另外，今年論壇亦從影視、社交媒體與創作角度出發，探討如何以具共鳴的文化內容打動觀眾、強化品牌價值。藝人及「Threads管理員」吳肇軒與 Meta 創意策略總監郭美琳於「Threads 效應及經營之道」對談中，全面拆解「流量密碼」。 與名人對談系列」亦 邀請到演員及唱作歌手張繼聰分享創作歷程與突破契機，從音樂到影像演出，闡述堅持初心與真誠表達的重要性，啟發品牌與創作者共同建構有溫度的內容。