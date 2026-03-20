政府飲用水重新招標有結果　港島、離島辦公室轉用Bonaqua

特區政府去年被揭購買冒牌飲用水，中止供應商「鑫鼎鑫」合約，並在去年底重新為受影響的港島及離島政府部門樽裝飲用水招標。據政府物流署日前公告，太古可口可樂以約3,193萬元中標，取得合約，。



合約總值3193萬元 去年「鑫鼎鑫」以5,294萬中標

物流署在去年向鑫鼎鑫商貿有限公司批出，價值5,294萬元為期36個月的合約，為港島和部分離島的政府辦公室提供樽裝飲用水。不過其後爆出，政府採購的為冒牌樽裝水。當局隨即中止合約，並表明會透過公開招標揀選合適供應商為港島和部分離島政府辦公室供應樽裝飲用水。在新合約生效前，署方安排屈臣氏集團（香港）有限公司暫時為港島和部分離島政府辦公室供應樽裝飲用水，合約為期4個月，金額約710萬港元。

Bonaqua曾為九龍區政府部門供水

據政府物流署採購及管理合約系統顯示，該署在本月17日，以約3,193萬元批出合約予太古可口可樂，負責港島、部分離島政府辦公室飲用水，

翻查資料，太古可口可樂2023年亦曾中標，為九龍區政府辦公室提供Bonaqua桶裝水，合約為期27個月，涉及146萬支樽裝飲用水，抵倉價港幣3193萬元。當時港島區與新界區則由屈臣氏中標。

新標書增列多項「必要要求」，包括投標者必須是飲用水製造商、具至少10年銷售經驗等，並要求廠商接受實地視察、財務審核等。