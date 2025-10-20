鑫鼎鑫水製造商印章樂百氏變百氏　詐騙迹象明顯　物流署只問沒查

政府採購冒牌飲用水風波，審計署今日（20日）發表審查報告，揭發物流署由市場調查至風波爆發前，涉及一系列問題，並可歸納為六宗罪。當中，審計署提到，物流署因「情況趕急」，在去年11月市場研究時，只給予名冊上供應商兩周時間回應而非實務手冊的列明的約一個月，又點出該名冊上138個供應商中，沒有來自內地的供應商，但報告未有說明物流署今次「情況趕急」原因及沒詳解名冊沒有內地供應商在今次風波中的關鍵性。



包括前期審核只檢測3項微生物含量，共12種金屬雜質被遺漏；至審批招標文件期間，即使鑫鼎鑫製造商「樂百氏」的印章變成「百氏」，事件明顯是詐騙迹象，但物流署沒再追究，只要求重新提交文件；而鑫鼎鑫後來更換製造商時，曾提交假檢測報告，物流署同樣無追究等；另外鑫鼎鑫屢次違約包括標籤不正確及送水延誤，物流署卻從未發出退貨通知書等。



鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片／廖雁雄攝）

+ 1

政府8月中成立檢討政府採購機制專責小組，由財庫局局長許正宇擔任主席，許正宇今午（20日）在政府總部會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施，並發表一份審查文件，列出物流署由市場調查至風波爆發前後的種種問題。

罪狀一︰供應商名冊無內地公司 市場調查僅提供兩周時間

物流署在2024年11月進行市場研究，按物流署供應商名冊，向138個供應商收集市場資料，而名冊上沒有來自內地的供應商和製造商。另外若按物流署的實務手冊，應給予供應商約一個月時間回應，惟物流署因情況趕急，僅給予兩周時間回應。最後僅8個供應商作出回應，當中3個表示有意投標。

審計署在備註中提到，物流署按供應商名冊發出招標通知，而供應商也可向物流署申請入名冊當中，費用全免，即使未納入名冊中，也可在公開招標中投標。然而沒有提及物流署當時為何情況趕急，以及為何突然由不在名冊中的鑫鼎鑫中標

許正宇10月20日公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（廖雁雄攝）

罪狀二︰僅檢測3項微生物含量 12種金屬雜質被遺漏

根據招標文件，樽裝飲用水的供應須符合香港法例，包括《公眾衞生及市政條例》，以及由食安中心發出的《食品微生物含量招引》。惟審計署發現，物流署今年7月底委聘的獨立認可化驗所，僅涵蓋其中3項微生物含量準則，直至8月13日物流署才得知還要涵蓋另外12種金屬雜質。

罪狀三︰鑫鼎鑫製造商的印章名稱不正確 但沒再追究

物流署發現鑫鼎鑫今年4月25日投標提交的兩份文件中，製造商的印章名稱不正確，「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」變成「百氏（廣東）飲用水有限公司」。其後鑫鼎鑫重新提交文件，雖然這次印章名稱正確，但物流署收到經修訂的文件後再沒有提問。審計署認為事件明顯是詐騙跡象，反映物流署核實投標署資料不足，也欠缺防範詐騙意識。

▼8月20日 海關拘捕鑫鼎鑫董事記者會▼



罪狀四︰鑫鼎鑫董事涉及詐騙案 物流署指無取消資格指引

鑫鼎鑫董事和一名股東2022年因懷疑詐騙案被香港警方拘捕，根據招標文件，如投標者、董事或管理層等相關人士，曾涉及嚴重罪行，且判決在截標日期前5年至批出合約期間作出，政府有權取消投標者資格。惟物流署回應審計署指，沒有相關指引，以及投標者毋須同意刑事定罪紀錄查核。

鑫鼎鑫董事呂子聰8月19日由警方押送到法庭。（資料圖片／廖雁雄攝）

罪狀五︰鑫鼎鑫屢次違約 卻從未發出退貨通知書

鑫鼎鑫未經物流署同意下大量生產不合規的水桶標籤，並送出相關桶裝水；也有多個部門投訴鑫鼎鑫送水延誤；同時鑫鼎鑫又未在限期內繳交約100萬元合約按金。審批署指合約訂有不同條款，若承辦商不按時交貨，物流署可發出「未送貨退貨通知書」，惟署方只多次發出提示，卻從未發出任何通知書。

▼太古可口可樂周五(22日)發布短片「自曝」一桶水究竟如何誕生？▼



+ 4

罪狀六︰鑫鼎鑫更換製造商交假檢測報告 同樣無追究

鑫鼎鑫8月8日向物物署提出更換製造商，並在8月11日提交檢測報告，由香港標準及檢定中心發出。惟物流署並未收到該檢測中心的確認，已批准將合約更改至另一個製造商，至8月12日該檢測中心的回應指，從沒發出相關檢測報告（即鑫鼎鑫涉及懷疑虛假文件），但署方只要求鑫鼎鑫重交有效的檢測報告。